(VIDEO) Vladimir Villegas: "Ojalá se elija una directiva del CNE que sea presentable y creíble y no una una afín al PSUV"

08-06-20.-El periodista Vladimir Villegas señaló este lunes durante su programa “Vladimir a la Carta” transmitido en You Tube que “ojalá se elija un CNE con equilibrio y no una una directiva afín al PSUV, como ha sido todos estos años”.Asimismo, indicó “nos queda la duda del porqué la oposición no nombró la nueva directiva del CNE cuando podían hacerlo en la Asamblea Nacional”.Precisó que “es un asunto del país entero encontrar soluciones. Necesitamos un cambio en paz, en democracia, por la vía electoral. Ojalá se dé ese debate sin calificativos en el seno de la oposición”.“Ya vimos lo que sucedió en 2005 y lo que pasó en 2018 cuando se decidió llamar para no ir a votar. El Gobierno se alimenta con el abstencionismo de la gran mayoría del país“, agregó.Manifestó que el país “necesita una directiva del CNE que sea presentable, creíble y capaz de cumplirle a la nación en este momento crucial”.Aseguró que factores de la oposición están ganados para hacer lo que el gobierno espera y lo que el gobierno quiere."El gobierno tiene su juego claro, ir a unas elecciones y hacerse del control de la Asamblea Nacional, ganar esas elecciones y aún mejor si hay una alta abstención y así obtener una mayoría que no se parezca a la realidad del país, sino a sus necesidades políticas", aseveró Villegas.