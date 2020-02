(VIDEO) Maduro a Trump: "La mejor forma de resolver este conflicto es hablando"

14-02-20.-El presidente Nicolás Maduro afirmó este viernes 14 de febrero que espera que la Corte Penal Internacional (CIP) falle a favor del pueblo venezolano en relación con la demanda "contra las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos", reseñó la agencia AFP.



El Mandatario ofreció una rueda de prensa con los periodistas internacionales para referirse a la demanda introducida en La Haya por el ministro Jorge Arreaza, el jueves.



Maduro aseguró que ha sido un paso necesario para exigir justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos contra los venezolanos, al impedirles comprar alimentos, medicamentos y negociar libremente en el mundo.



“Venezuela tiene perseguidas, congeladas, inutilizadas, todas las cuentas internacionales que utiliza para la compra de insumos médicos, alimentos, y medicinas, y todo esto viola el derecho internacional”, aseveró.



Indicó que el país “va a proveer testigos y pruebas nacionales e internacionales para llevar la verdad ante esta alta Corte internacional y exponerle al mundo entero el suplicio que han hecho pasar al pueblo venezolano desde el 2014 hasta nuestros días. Esperamos que la CPI actúe en favor de los derechos de los venezolanos”.



Caso Guaidó



En la conferencia de prensa, Maduro fue consultado sobre por qué no ha sido aprehendido el diputado Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, pese a romper, en dos ocasiones, la prohibición de salida del país.



Respondió: "El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día Guaidó va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado, pero llegará".



También le presguntaron sobre la detención de Juan Márquez, tío de Guaidó, y respondió: “Ese es un problema de la justicia venezolana, pregúntenle al fiscal general, no tengo más nada que opinar”.



“El diálogo es el camino”



El Jefe del Estado insistió en mantener un diálogo abierto y “sincero” con el presidente de Estados Unidos.



“La mejor forma de resolver este conflicto (Donald Trump) es hablando. Pero tiene que hacerlo con quien lleva las riendas de Venezuela”, dijo Maduro.



“El día que usted señor Donald Trump quiera cambiar el rumbo errático que le dejó Obama aquí estamos dispuestos para el diálogo, la conversación y el entendimiento”, aseveró.



Manifestó que se mantiene en comunicaciones con un grupo de países para que se fomente el diálogo nacional con la oposición.



“Es público que le hemos propuesto al gobierno argentino que participe en un conjunto de acciones para el diálogo nacional de Venezuela. Se lo hemos hecho partícipes a otros gobiernos. A los de España, de México, de Panamá. Para un grupo de países amigos de Venezuela. Un diálogo inclusivo y soberano para que Venezuela se ponga de acuerdo en función de fortalecer la democracia”, dijo en su intervención.



Sobre el presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que sigue con su “política de entrenar mercenarios, con desertores, terroristas para desestabilizar a Venezuela y provocar una guerra. Nosotros estamos preparados para detener esos grupos”.



“Ratifico mi propuesta a toda Colombia de regularizar y restablecer las vías políticas y diplomáticas, basados en el respeto. Estoy preparado para dar ese paso. Diferencias siempre tendremos, pero Colombia tiene que rectificar su posición hacia este gobierno”, apuntó.



Reiteró la realización en los próximos días de los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020 para defender todo el territorio patrio. “Vamos a movilizar 2 millones 370 mil 430 combatientes”, informó.

VIDEO: