Sacerdote jesuita José Virtuoso: No están dadas las condiciones para elecciones libres

31-01-20.-Para José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, en la actualidad el país no reúne las condiciones necesarias para realizarse elecciones libres transparentes y creíbles.



Ante los anuncios sobre la convocatoria a un proceso comicial una vez que se realice la escogencia de los nuevos rectores del CNE, el

académico instó a la oposición a buscar esas condiciones que garanticen credibilidad y que no sea burlada la voluntad de los electores.



Consideró que ante disyuntiva, lo ideal es que “el presidente Nicolás Maduro deje la jefatura del Estado para otorgar confianza y credibilidad al proceso electoral ”.



Dijo que es lo que revelan las encuestas y los análisis de los expertos internacionales, al respecto, quienes han dejado claro que debe haber condiciones constitucionales e institucionales.



CNE aportará confianza

El partido Soluciones aspira que la designación del nuevo CNE aporte confianza a la ciudadanía, según informó Claudio Fermín.



El vocero de la mencionada tolda política destacó que “aspiramos a un nuevo CNE. No porque tengan el plazo vencido, sino porque se ha generado una matriz de desconfianza sobre la organización de las elecciones”.



Fermín es partidario de que exista observación internacional y que se habilite a todos los partidos.

