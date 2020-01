AN sesiona en Cumbres de Curumo, VP denunció desaparición de diputado

Credito: Twitter

21-01-20.-La mayoría opositora de la Asamblea Nacional desistió este martes 21 de enero de ir al Palacio Legislativo alegando que la vida de los parlamentarios está en riesgo debido a que los alrededores del lugar fueron tomados por supuestos grupos prooficialistas armados.



Sin la presencia del líder opositor Juan Guaidó, quien se encuentra en Londres como parte de una gira internacional, la mayoría opositora abortó el plan inicial de acudir a la sede del legislativo, en el centro de la capital, para realizar su sesión ordinaria en coincidencia con la de la directiva paralela que convocó a una sesión en el mismo lugar.



“La información que tenemos es que hay funcionarios de la fuerza armada vestidos de civil y que hay grupos colectivos (organizaciones prooficialistas armadas) dispuestos en todo lo largo de la entrada armados no solamente con piedras sino con armas... con el objetivo de impedir que nosotros lleguemos hasta allá”, dijo a The Associated Press el primer vicepresidente del Congreso, Juan Pablo Guanipa.



Agregó que ante el riesgo que esto representa, los diputados opositores decidieron mover el lugar de la sesión a la barriada de clase media Cumbres de Curumo, en el este de Caracas.



"Hoy la asistencia es de 91 diputados que indudablemente formamos la mayoría absoluta de la AN", expresó Guanipa, quien calificó como una "farsa" la sesión ordinaria llevada a cabo en el Parlamento por el diputado Luis Parra.



VP denunció desaparición de Ismael León



El partido Voluntad Popular, por su parte, denunció este martes 21-E la presunta desaparición de Ismael León, diputado a la Asamblea Nacional por Distrito Capital.



El parlamentario se encontraba en horas de la mañana en la sede del partido Acción Democrática, en la urbanización La Florida en Caracas.



"En Venezuela tenemos que enfrentar el terrorismo. Terrorismo es lo que hacen los colectivos cuando golpean a los periodistas y a los ciudadanos, cuando ves a alguien ilegalmente con un arma, terrorismo es lo que hace la Faes, que te persigue de manera ilegal y te busca sin orden de allanamiento. Además del otro terrorismo que todo el mundo sabe que se está beneficiando de la explotación del oro para favorecer al régimen", había manifestado a TV Venezuela en ese momento, según informó el El Nacional.



Familiares y colegas no han tenido información de León desde ese entonces. En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, desarrollada en Cumbres de Curumo, el legislador no estuvo presente.



Adriana Pichardo, también diputada, denunció que presuntos funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales interceptaron a León en la avenida Libertador de Caracas.



"Tememos por la vida del diputado Ismael León. Aquí está la Asamblea Nacional y no hay persecución que haga doblegarnos", manifestó Pichardo.



Antecedentes



La pasada semana, una comisión de congresistas intentó llegar al palacio legislativo, pero decenas de personas, en su mayoría seguidores del gobierno, les bloquearon el paso, atacaron con objetos contundentes las camionetas blindadas en las que se trasladaban y lanzaron disparos de armas de fuego, lo que obligó a los opositores a retirarse del lugar y hacer la sesión en otro punto de la capital venezolana.



La crisis política se agravó a partir del 5 de enero cuando las fuerzas de seguridad le impidieron el ingreso al palacio legislativo a Guaidó y a un grupo de congresistas opositores y se juramentó una directiva paralela encabezada por el diputado Luis Parra, quien había sido expulsado del partido opositor Primero Justicia tras ser acusado de corrupción.



Horas después de esos incidentes un centenar de diputados opositores se reunió en el diario El Nacional, en el este de Caracas, para reelegir a Guaidó como jefe del Legislativo y ratificarlo como presidente interino de Venezuela.



Luego de esos eventos Guaidó y la mayoría opositora lograron el 7 de enero ingresar por la fuerza a la Asamblea Nacional para sesionar, pero el 15 de enero les bloquearon nuevamente el paso.



Parra, quien fue sancionado este mes por Washington, defendió la víspera su nombramiento y aseguró que fue electo de acuerdo con lo que prevén las leyes. Pero la oposición sostiene que todos integrantes de la directiva paralela fueron nombrados sin el quorum que establece el reglamento interior y sin votación.



Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región han cuestionado la elección de Parra y reconocen a Guaidó como jefe del Congreso y presidente provisional de Venezuela.





