(VIDEO) El MAS no reconoce a ninguna directiva de la AN: "Lo mejor es hacer una nueva elección"

20-01-20.-La vicepresidenta nacional del partido Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, insistió este martes en que los diputados de la Asamblea Nacional (AN), deben llegar a un acuerdo para repetir la elección de la directiva del Poder Legislativo.

Reiteró que el MAS "no reconoce" a ninguna de las dos directivas de la AN porque consideran que hasta el momento no se han aclarado los hechos ocurridos el pasado 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo, afirmó durante una entrevista en Unión Radio.

"Lo mejor es hacer una nueva elección dentro del seno del Parlamento, de manera civilizada y acordada", dijo.

Asimismo, abogó por la reconciliación entre los sectores de la posición para generar soluciones a la situación política, económica y social del país.

