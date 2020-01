Reinaldo Quijada (UPP89): " El gobierno ha hecho del dinero su principal instrumento político"

Reinaldo Quijada Credito: Web

07-01-20.-El coordinador nacional de la UPP89, Reinaldo Quijada considera que la política en el país se ha degradado de manera absoluta. Señala que toda consideración de carácter ético ha desaparecido y le hace un llamado a las reservas morales del país, para que salgan de su vida privada, del anonimato, del silencio y contribuyan al rescate ético del país.



“No podemos hablar de ideas, de principios, de valores, no existe ni el menor atisbo de consideración ética en las acciones que lleva adelante el gobierno del Presidente Maduro. No hay políticas tampoco. No se piensa en el desarrollo productivo del país, no se cree en valores fundamentales como el trabajo o el conocimiento, todo, absolutamente todo, se centra, o se resume, en dinero, dinero y más dinero. El gobierno es el gran corruptor de valores y principios, el supremo infractor de la honestidad, el decoro y la decencia”.



“Son expresiones de corrupción – expresa el también ex – candidato presidencial Reinaldo Quijada – cuando se le dan prebendas, bonos, petros, dinero a diestra y siniestra, al pueblo en lugar de bienestar, desarrollo productivo, salud o educación. O cuando se asumen responsabilidades para las cuales no se tiene la capacidad intelectual. Es insólito que un gobierno que se califica de revolucionario y popular odie tanto al pueblo, lo manipule tanto, lo engañe tanto y, lo más perverso de todo, genere relaciones de dependencia del pueblo hacia él. Eso lo iguala en perversión a la época de la esclavitud, cuando las relaciones de dependencia del esclavo hacia el amo eran su mayor signo distintivo”.



“Hacer consideraciones sobre lo que sucedió en la Asamblea Nacional es redundante. Totalmente inútil. Llover sobre mojado. Es la misma acción, repetición interminable, caras de una misma moneda, la de Judas, que le hemos visto al gobierno en los últimos años. No conocen otros instrumentos. La Directiva encabezada por Luis Parra es espuria desde su origen, no es un asunto de quorum o de votos. Es indispensable que las voces de la dignidad, las voces, hoy silenciadas y calladas, que creemos que es posible rencontrarnos con una dimensión ética de la política, vuelvan a manifestarse”, finaliza diciendo Quijada.