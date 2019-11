Dirigentes sociales piden CNE vía AN, presidenciales y legislativas para el 2020

Credito: Archivo

26-11-19.-Un grupo de profesionales, intelectuales, universitarios, parlamentarios, trabajadores y dirigentes sociales de Venezuela hicieron público un documento argumentando que dada la grave y devastadora crisis económica, política y humanitaria, con tendencia a agravarse, se hace "necesario perseverar en el diálogo y el acuerdo para una salida democrática y electoral a la crisis ".



Los firmantes del documento sugieren que en el año 2020, con un nuevo CNE designado por consenso en la Asamblea Nacional, se realice "en un mismo acto la elección presidencial y de la AN ".



Agregan: "Los extremos insisten en la política del exterminio del contrario. A esto nos oponemos. Los discursos que invocan salidas mágicas en manos de ejércitos extranjeros además de irresponsables solo sirven para desmovilizar al 'Pueblo Venezolano', único sujeto social que puede lograr el cambio deseado por la mayoría. Igual daño hace el discurso que posiciona al adversario como el enemigo mortal a quien hay que exterminar. Los genocidios y crímenes de odio siempre vienen precedidos de discursos de odio. Urge detenerlos".



En el documento se propone un conjunto de acuerdos metas de garantías políticas para la transición que le permita a los actores políticos del madurismo y de la oposición liderada por la AN "vencer miedos, temores y desconfianzas, sin tierra arrasada para ningún actor social, militar, político, económico o religioso ".



Los autores afirman que frente a la devastadora situación del país se hace humanamente obligante "poner a las víctimas de la crisis en el centro del debate para comprender la urgencia de una solución para ella". En este sentido, hacen recomendaciones en el campo de lo económico, petrolero, la emergencia humanitaria y la diáspora migrante.



En la parte final del texto insisten en la salida democrática, pacífica, Constitucional y electoral del actual caos, expresando total rechazo a salidas que recurran a la violencia de las armas, la muerte y la destrucción.



"Si cierran la salida democrática, el pueblo venezolano tendrá el deber de reestablecer la vigencia de la Constitución y liberarse de ataduras que le esclavizan ", termina afirmando el documento.



Lea el documento completo:



2020: ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y DE ASAMBLEA NACIONAL



Venezuela reclama un cambio democrático en PAZ



Emergencia Humanitaria: Tarea de TODOS



Diálogo y acuerdo para superar la devastadora crisis social y humana



Una Transición Acordada, En Paz Y Por El Bienestar



Nuestra patria vive el más grave momento económico, social y político de su historia. Tal episodio no puede prolongarse más: estamos urgidos de un nuevo amanecer que ponga fin al sufrimiento de las grandes mayorías, restablezca plenamente nuestra democracia y acabe con el aislamiento internacional de nuestra nación.



El punto de partida para la superación de la crisis está en volver a la primacía de la Constitución sobre cualquier otro principio gubernativo. Ello nos permitirá a los venezolanos restablecer la convivencia democrática, la vigencia de los derechos humanos y restituir el principio de soberanía, según el cual, es el pueblo el que debe ser escuchado en sufragio universal y libre como único depositario del destino de la República.



El desenlace a esta época de caos sólo tiene dos caminos: Construimos una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral a la crisis, o nos desborda el hambre, la pobreza, la violencia, la destrucción, el odio y la muerte por implosión social o el tronar de la anti razón, las armas. Nosotros creemos en lo primero y, por ello, defendemos la opción del diálogo civilizado, a éste nada le supera como oportunidad de paz para que los venezolanos decidamos nuestros horizontes sin ningún tipo de intervención extranjera.



En su momento saludamos y apoyamos todos los esfuerzos de diálogo y acuerdo, y hoy ratificamos nuestra obligación a reconstruir nuestra nación y garantizar que las diferencias se resuelvan tomando como base los valores de la tolerancia, el diálogo democrático inclusivo, la justicia, la libertad, el humanismo y el protagonismo del pueblo que, en última instancia, es el que siempre decidirá el destino de nuestra nación. Es una oportunidad y una responsabilidad, más allá de nuestras diferencias ideológicas y políticas, para vencer miedos, temores y desconfianzas, que conduzcan a acuerdos que garanticen futuro para todos, sin tierra arrasada para ningún sector político, social, económico, religioso o militar. El cambio para el restablecimiento de la democracia y la vida en dignidad y con justicia social no se puede detener, al contrario debemos abrile caminos.



Los extremos insisten en la política del exterminio del contrario. A esto nos oponemos. Los discursos que invocan salidas mágicas en manos de ejércitos extranjeros además de irresponsables solo sirven para desmovilizar al “Pueblo Venezolano”, único sujeto social que puede lograr el cambio deseado por la mayoría. Igual daño hace el discurso que posiciona al adversario como el enemigo mortal a quien hay que exterminar. Los genocidios y crímenes de odio siempre vienen precedidos de discursos de odio. Urge detenerlos.



Le proponemos al país perseverar en el dialogo y el acuerdo. Lo hacemos desde la oposición a esta tragedia en la que terminó lo que fue una gran esperanza de redención humana. Una transición acordada garantiza la paz y la recuperación del bienestar extraviado.



ALTERNATIVAS PARA UN ACUERDO POLÍTICO Y HUMANO



FRENTE A LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y POLÍTICA



El principio rector de cualquier acuerdo político supone rescatar para los venezolanos nuestro derecho a decidir mediante el voto directo, universal y secreto, los destinos y el liderazgo de la nación. Restablecer la democracia permitirá normalizar la convivencia entre todos, sin exclusiones y bajo el principio de que las controversias o diferencias políticas se dirimen en el ejercicio del sufragio por parte del pueblo.



No es sostenible el actual nivel de ingobernabilidad e ilegitimidad del sistema político y jurídico. A nuestra democracia debe jugársele limpio y sin atajos, para quedarse gobernando contra las mayorías populares, o para arribar al poder por actos violentos e inconstitucionales. La nación reclama un acuerdo para una elección presidencial libre, con un poder electoral nuevo que garantice la absoluta transparencia del proceso.



En consecuencia, en el año 2020, con un nuevo CNE, es preciso acordar en un mismo acto la elección presidencial y de la Asamblea Nacional. Hasta la fecha acordada para la elección, un gobierno de transición de unidad nacional conducirá a la República.



Para esto proponemos un conjunto de acuerdos-metas de Garantías Políticas para la Transición (GPT):



1. Conformación de un nuevo CNE como competencia de la AN y en amplio consenso entre las bancadas parlamentarias de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro.



2. Aprobación de un nuevo sistema electoral que consagre la representación proporcional en los órganos legislativos de la República (Artículo 63 Constitucional).



3. Acuerdo para equilibrar la Sala Constitucional y Electoral del TSJ.



4. Culminación del período de los poderes Regionales y Municipales.



5. Solución al desconocimiento de la AN bajo el argumento del desacato, retorno pleno de los diputados del PSUV y respeto al Reglamento para asignación de las presidencias de las Comisiones Permanentes. Restitución de todos los diputados allanados en su inmunidad.



6. Respeto a la institucionalidad de las FANB, rescate del mérito, el estudio y profesionalismo como único mecanismo de ascenso en grados militares.



7. Liberación de todos los presos políticos civiles y militares.



8. Respeto al Estado de Derecho, prohibición, lucha y sanción contra cualquier acto de venganza, discriminación política o persecución sobre actores y/o sectores políticos y/o sociales.



9. Continuidad estratégica a las políticas de integración económicas, sociales y políticas de Sur América.



10. Respeto a la Libertad de Prensa y de comunicación. Cese de la censura.



FRENTE A LA DEVASTADORA CRISIS ECONÓMICA-SOCIAL



Para nosotros, así como es insostenible la crisis de legitimidad política, igual o más relevante son los elementos de la crisis humanitaria y económica de Venezuela: Seis años de recesión y pérdida de riqueza (2014-2019), dos años de hiperinflación y la destrucción del salario real, la inversión y el gasto público (2017-2019), cinco años de caída operacional y financiera de la industria petrolera (2015-2019), tres años fuera del sistema financiero global por salida no ordenada del pago de nuestra deuda externa (2017-2019), aislamiento político de la comunidad internacional y bloqueo económico norteamericano y su impacto sobre el nivel de importaciones (2017-2019), precariedad del sistema bancario nacional y la consecuente caída del crédito, el deterioro de todos los indicadores de salud y de acceso al tratamiento de enfermedades, reducción histórica de las matrículas educativas en todos los niveles, y finalmente, el surgimiento de un país migrante que nos afecta en lo social, lo familiar, lo humano y lo económico, al perder la nación fundamentalmente a su juventud, a profesionales y científicos de todas las áreas del conocimiento que han salido en diáspora a buscar oportunidades de realizar sus vidas en tierras extrañas a su patria.



Proponemos poner a las víctimas de la crisis en el centro del debate para comprender la urgencia de una solución para ella. Es quizás la mejor manera de acercar posiciones entre los diferentes actores políticos. PREGUNTARNOS ¿Qué podemos consensuar para detener esta tragedia económica-social y recuperar la senda del crecimiento y el bienestar? Esta es nuestra aproximada respuesta y que sometemos al debate.



En lo estrictamente económico se requieren dos programas. Uno de estabilización y crecimiento económico, productivo y social, con hincapié en el tema hiperinflacionario y la inclusión social. Esta estrategia no solo requerirá gradualidad y sentido de lo humano en su aplicación, también una apertura a los mercados financieros globales bajo el control del Estado.



Otro, será el programa estratégico para la recuperación operativa y financiera de la industria petrolera. Se debe detener la caída en la capacidad de producción de crudo y refinados, así como las corruptelas de todo tipo que agotaron a PDVSA. Nuevas reglas fiscales y jurídicas que permitan un flujo de inversión extranjera necesaria debe ser sometido a un amplio consenso de la sociedad venezolana desde la Asamblea Nacional. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, se debe mantener plenamente la propiedad de PDVSA en manos del Estado, sin menoscabo de esquemas y modelos de negocios que permitan la inversión extranjera y garanticen el desarrollo del negocio petrolero (303 constitucional).



En lo atinente a la crisis social es de pertinente urgencia declarar junto a la ONU el “estado de emergencia humanitaria” que permita atender con recursos nacionales, multilaterales y donaciones, el colapso del sistema de salud, ausencia de medicinas y la inseguridad alimentaria que trajo niveles de desnutrición severos en niños y niñas menores de 5 años. La ONU puede movilizar esfuerzos y recursos de asistencia humanitaria a gran escala desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. De igual manera, desde el programa macroeconómico se incorporaría un plan de donaciones provenientes del sistema financiero global.



En lo referido al país migrante es obligación del Estado atender este hecho que al desintegrar familias las sumergió en sufrimiento y desesperanza, a la vez que la república perdía un acervo profesional y científico, así como contingentes valiosos de su juventud. En consecuencia, se elevará a rango de política de estado el programa de regreso al país de profesionales, técnicos y científicos. Se atenderá como problema social a las familias más vulnerables por el impacto sico-social-económico de la migración.



ESTATUTO DE GARANTÍAS SOCIALES PARA LA TRANSICIÓN



1. Pleno respeto a la vigencia de las leyes de inclusión social referidas a las Misiones Sociales en las aéreas de educación, salud y vivienda y las formas de organizaciones sociales y colectivas derivadas de ella.



2. Vigencia de los principios constitucionales y las derivaciones jurídicas que rescataron derechos y visibilizaron a nuestros pueblos originarios.



3. Vigencia de principios constitucionales y derivaciones jurídicas que fortalecen la organización de la vida en comunidad, Consejos Comunales, Comunas y otras.



4. Vigencia de derechos adquiridos por los productores y trabajadores agrícolas en relación a la ocupación de las tierras que trabajan y les fueron adjudicadas o entregadas.



5. Respeto y protección a las radios comunitarias y ajustes de las mismas al marco jurídico vigente.



6. Preservación del concepto de Estado docente en lo relativo al sistema de educación venezolana.



7. Continuidad estratégica a las políticas sociales y culturales de integración de Sur América. Lo que incluye el rescate de ideas, planes, proyectos e iniciativas que fueron mal utilizadas en la deriva autoritaria del gobierno, pero que significaron logros importantes.



CONFIANZA PLENA EN EL BRAVO PUEBLO VENEZOLANO



El pueblo de Venezuela, abrazando el coraje y la gallardía heredados de los próceres independentistas que abonaron con su gesta heroíca la edificacion de la patria y la libertad de nuestro suelo frente a la opresión de potencias extranjeras o de tiranos locales; hoy será capaz de abrazar con esperanza y acciónes la restitución de todos los derechos socavados, las libertades mutiladas y la dignidad mancillada de nuestra preciosa tierra.



Los venezolanos y venezolanas tenemos la capacidad de transitar el camino contra quienes se han atrincherado en el poder en contra del deseo colectivo de cambio, determinación que nace de nuestro profundo amor por la paz y el respeto del derecho de todos y todas a vivir en democracia.



En este sentido, insistimos en una salida democrática, pacífica y constitucional; pero en caso de que se cierre esta posibilidad, persista el desconocimiento de la constitución e intenten llevar a Venezuela por caminos de “decadencia y violencia”, entonces, “toda persona (el pueblo) investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento y efectiva vigencia de la constitución; y desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos y menoscabe los derechos humanos”.



No cesarán nuestros esfuerzos por recuperar lo que nos ha sido arrebatado valorando el enorme potencial transformador que contiene un país capaz de reaccionar en movimiento para liberarse de las ataduras que le esclavizan, y así abrir las grandes puertas del reencuentro, del perdón y de la reconciliación nacional para avanzar juntos en la reconstrucción de esta extraordinaria tierra llamada Venezuela.



Venezuela, 26 de noviembre de 2019



Firman inicialmente:



Adnovio Suarez



Ex presidente del Colegio de Sociólogos del Estado Zulia / Dirigente Político



Ana Carina Agüero



Presidenta del Colegio de Odontólogos del Estado Portuguesa



Ana Salas



Diputada a la Asamblea Nacional / Abogada



Ana Villalobos



Sindicato de Profesionales de LUZ (SINPROLUZ)



Augusto Rodríguez



Dirigente Político – Maracaibo



Bella María Petrizzo



Ex candidata a la Gobernación del Estado Portuguesa por la Izquierda democrática



Briceida López



Dirigente Política / Ex candidata a la Cámara Municipal- Municipio Agua Blanca, Portuguesa.



Carlos Ramones Ávila



Ex viceministro de Finanzas / Economista / Academia de Ciencias Económicas del Zulia



Carlos Arevalo



Cocinero – Turmero, Aragua



Carlos Arias



Dirigente Político / Dirección Nacional MPD



Carmen Elena Vega



Dirigente Estudiantil, Universidad de YACAMBU



Carmen Pimentel



Dirigente Política – Municipio Unda, Portuguesa



Cesar Velásquez



Obrero – Turmero, Aragua



Daicis López



Ex Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Falcón / Dirección Nacional MPD



Daniela Elizabeth Figueredo



Administradora – Estado Mérida



Delci Morle



Dirigente Juvenil- Municipio San Rafael de Onoto, Portuguesa



Douglas Zabala



Abogado / Escritor/ Analista Político



Doranlly Suárez



Comerciante – Aragua



Edda Samudio



Dra. En Historia / Profesora Universitaria



Eduardo Labrador



Diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) / Abogado



Eduardo Torrealba



Ingeniero



Edward García



Profesor Universitario / Líder Social- Municipio Colon



Efraín Chacin



Dirigente Político – Municipio San Francisco



Esteban Petrizzo



Dirigente Político – Estado Portuguesa



Eulalia del Carmen Vega



Productor Agropecuario – Estado Mérida



Eustoquio Contreras



Diputado independiente a la Asamblea Nacional / Dirigente Político



Federico Liendo



Economista / Profesor Universitario USM



Félix Bracho



Ex alcalde de Cabimas / Dirigente Social



Flor Herrera



Profesora Universitaria, Medicina UC – Aragua



Geranlly Sánchez



Comerciante – Aragua



Germán Ferrer



Diputado a la Asamblea Nacional / Dirección Nacional MPD



Gabriela Ramírez



Ex Defensora del Pueblo / Ex Diputada a la Asamblea Nacional / Dirección Nacional MPD



Gilberto Sánchez



Comerciante – Aragua



Hamilton Atacho



Dirigente Social



Henry Colmenares



Economista / Profesor Universitario USM



Henry Robert



ONG de DDHH-Aragua



Heriberto Montaño



Dirigente Social



Hidalgo de J. Rincón García



Comunicador Social – Municipio Colon



Hilbert Silva



Dirigente Social



Iris Suárez



Vendedora



Israel de Jesús Vega



Productor Agropecuario – Estado Mérida



Jaime de Jesús Niedzielski



Dirigente Político – Municipio San Francisco



Jan Michael José Niedzielski Hernández



Dirigente del Municipio San Francisco / Abogado



Jeannette Rodríguez



Líder Social, Turmero – Aragua



Jencar Monsalve



Ex dirigente estudiantil UCLA



Jhonmiller Salerno



Estudiante – Aragua



Jhonathan Hernández



TSU farmacéutico – Aragua



Joel Escobar



Comerciante – Aragua



José Aparicio Hernández



Director General del Centro de Estudios de Acción Social (CEAS) / Economista



José Chacin



Dirigente Político- Municipio San Francisco



José Gonzalez



Dirigente Juvenil Universitario



José Jesús Betancourt



Ex Alcalde de San Carlos, Cojedes



José Miguel Avendaño I.



Economista – Caracas



José Miguel Mora Acevedo



Periodista



José R. Villalobos



Dirigente Campesino – Movimiento Democracia



José Rufiño Herrera



Comerciante – Estado Mérida



José Vega



Obrero – Turmero, Aragua



José Viña



Pastor Evangélico



José Vielma



Diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) / Abogado



Josefina Suárez



Analista de Personal – Turmero, Aragua



Juan Carlos Rodríguez Torres



Dirigente Político y Cultural / Dirección Nacional MPD



Juan Carlos Perozo



Pastor Evangélico / Abogado



Juan Luis Sosa



Dirección Nacional MPD - Caracas /Abogado



Juan Ruilova



Profesor Universitario



Leonardo Rodríguez Cisneros



Economista / Profesor Universitario USM



Leswar Cedillo



Administrador / MPD – Caracas



Liliana Mogollon



Ex concejal (2 períodos)-Municipio Santa Rosalía, Portuguesa



Lisette Motta



Trabajadora del Hogar – Turmero, Aragua



Luis Ángel Guillen



Ex presidente de la Cámara Municipal de Colon / Líder Social



Luisa Elena Pérez Mota



Trabajadora del Hogar – Turmero, Aragua



Luz Marina Vega Noguera



Productor Agropecuario – Estado Mérida



Luz Neira Parra Viloria



Profesora LUZ / Periodista



María De Sanctis



Arquitecta – Turmero, Estado Aragua



María Eliza Vega



Productor Agropecuario – Estado Mérida



Mary Cova



Dirigente Social, Comuna Saman de Güere, Aragua



Marco Fidel Hernández



Periodista / Fundador de la ONG Periodistas por la Verdad



Martín González



Comunicador / Movimiento por la Democracia (MPD))



Mayte Salerno



Licenciada – Aragua



Nestor Portillo



Administrador / MPD - Caracas



Norelis Muñoz



Dirigente Social – Maracay, Aragua



Orlando Bracho



Profesor Universitario



Railu Carreño



Dirigente Político – Cabimas



Rafael Vásquez



Ex alcalde (2 períodos)-Municipio Araure, Portuguesa



Ramón Rufiño Herrera



Herrero



Rodrigo Cabezas Morales



Profesor de LUZ / Ex ministro de Finanzas / Dirección Nacional MPD



Rodrigo O. Chaves S.



Médico Cirujano



Roger Lazaro



Ex secretario de planificación de la Gobernación del Zulia / Ingeniero



Sandy Chirinos



Dirigente Social



Sergio Sánchez



Dirigente Político / Dirección Nacional MPD



Teresa Salerno



Educadora – Aragua



Vicente Salerno



Comerciante



Yonder Arevalo



Mesonero – Turmero, Aragua



Zenaida Fernandez



Diputada del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) / Economista

Esta nota ha sido leída aproximadamente 297 veces.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Dirigentes-sociales-piden-CNE-via-AN-presidenciales-y-legislativas-para-el-2020-20191126-0011.html)