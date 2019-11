Maduro advierte a Guaidó que “si se come la luz, habrá justicia y legalidad en el país”

15-11-19.-Desde el Poliedro de Caracas donde se desarrolla la Expo Criminalística del Cicpc, el presidente Nicolás Maduro advirtió al presidente de la AN, Juan Guaidó, con aplicarle la “justicia” si ocurren hechos violentos el próximo 16 de noviembre.



En ese sentido, aseguró que "estamos en comunicación las 24 horas del día negociando con el sector guaidocista. Si este señor se come la luz, habrá justicia y legalidad en el país. No nos temblará el pulso", enfatizó.



Asimismo, acusó al gobierno de Colombia de pretender violentar a Venezuela. En esta oportunidad, denunció que desde territorio colombiano enviarían bandas de paramilitares para generar violencia en el país.



«Desde Colombia se están enviando grupos paramilitares. Estamos en máxima alerta a estas horas, quieren hacer acciones en Venezuela. Máxima acción policial y militar», indicó.

