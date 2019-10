(VIDEO) Datanálisis: 8 de cada 10 venezolanos quiere un cambio político en Venezuela

12-10-19.-El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó este viernes durante una entrevista en el Circuito Éxitos que que 8 de cada 10 venezolanos quiere un cambio político, y que "se restablezcan los equilibrios".Señaló que por primera vez se comienza a ver casi "20 puntos a favor de los procesos de negociación política".Para León, esto se logra con la oportunidad de elegir, otra vez, a un presidente. “Cualquier venezolano hoy tiene que sentirse muy frustrado y angustiado por la incapacidad de resolver el problema. Sin embargo, no me refiero a culpar a alguien”, manifestó.El economista aclaró que el responsable de la crisis no es la oposición. Aunque a veces, a su juicio, la rabia desvía a las personas del verdadero culpable.Dijo que los venezolanos están confundidos, angustiados y con temor de que no pueda producirse ese cambio y Venezuela continúe "por el barranco por el que va".Afirmó que las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro generan un impacto en toda la población.