(VIDEO) Juan Barreto: “Más temprano que tarde Maduro tiene que abandonar la presidencia"

27-09-19.-Juan Barreto, dirigente del partido REDES, señaló este viernes durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy en Onda que en "algún momento, más temprano que tarde, Nicolás Maduro tiene que abandonar la presidencia". “Si él fuera sensato construiría las condiciones para que fuese lo más pronto posible", afirmó.Indicó que lo que está en juego es Venezuela no los intereses de pequeños grupos.“La composición del gobierno es una caricatura de mal gusto. El Ejecutivo no tiene espíritu autocrítico. Ellos perdieron toda capacidad de gestión”, expresó.No cree que haya partidos minoritarios de la oposición, al tiempo que se preguntó: “¿A quién representa Guaidó? A él no lo eligió nadie”, aseveró.“Yo creo que la ruta que ha tomado la Asamblea Nacional es criminal. Los ciudadanos son los que van a pagar las consecuencias del bloqueo”, sostuvo.Asimismo, expresó que “pensar en el todo o nada es una irresponsabilidad, yo creo que uno tiene que plantarse, a veces, cosas pequeñas, luchas que se puedan ganar e ir acumulando progresos”.Con respecto al diálogo, Barreto agregó que su partido político está de acuerdo con ese proceso: “Nosotros estamos proponiendo que el diálogo avance a buscar soluciones a los grandes problemas de los venezolanos”.Puntualizó que el llamado diálogo nacional debe priorizar la agenda social y subordinar la agenda política. "Que el diálogo avance en la posición de generar salidas y soluciones a los problemas de la población".Además, afirmó que de incorporarse de manera plena la bancada del PSUV y sus aliados en la AN, “la siguiente medida es que cese la medida impuesta por el TSJ al Parlamento del desacato”.