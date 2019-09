(VIDEO) Candidato demócrata Bernie Sanders: “Cualquier persona que hace lo que hace Maduro es un tirano"

13-09-19.-Durante el tercer debate realizado este jueves, los candidatos demócratas a la presidencia de los EEUU que se llevará a cabo en octubre del 2020; el ex senador, Bernie Sanders tildó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dede "tirano"El periodista Jorge Ramos, quien fue uno de los moderadores del debate, preguntó a Sanders: "Cuál era la diferencia entre el socialismo que él ofrece, al que se impone en Cuba, Venezuela y Nicaragua".“En términos de socialismo democrático, equiparar lo que sucede en Venezuela con lo que yo creo es extremadamente injusto. Cualquiera que haga lo que hace Maduro es un tirano perverso", respondió Sanders."Si quieren saber el tipo de gobierno que Bernie Sanders imagina, no piensen en Venezuela. Lo que está ocurriendo en ese país es algo que ha fracasado", agregó el ex-senador por el estado de Vermont.Para Sanders, es necesaria la ayuda de la comunidad internacional, para hallar una solución a la crisis en Venezuela."Lo que necesitamos ahora es cooperación internacional y regional para tener elecciones libres en Venezuela y que la gente de ese país pueda hacer, puede crear su propio futuro", sostuvo.El demócrata, definió socialismo como "lo que sucede en Canadá y Escandinavia. Garantizar la atención médica a todas las personas como un derecho humano. Creo que Estados Unidos no debería ser el único país importante en el mundo que no proporciona licencias familiares y médicas remuneradas"."Tenemos tres personas en Estados Unidos que poseen más riqueza que la mitad inferior de este país. Tienes un puñado de multimillonarios que controlan lo que sucede en Wall Street, las compañías de seguros y los medios de comunicación. Tal vez, solo tal vez, lo que deberíamos estar haciendo es crear una economía que funcione para todos nosotros, no para el 1%. Esa es mi idea del socialismo democrático”, sentenció Sanders.Otros candidatos que participaron en el debate como: Julián Castro y el favorito según las encuestas, el vicepresidente durante los gobiernos de Barack Obama; Joe Biden, arremetieron igualmente contra Maduro durante sus intervenciones.Por su parte, Julián Castro, ex-secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en EEUU afirmó: "Yo llamaba a Maduro dictador porque lo es. Necesitamos asegurarnos que el pueblo venezolano tenga la asistencia que necesita y ofrecerles un TPS, algo que la administración de Trump ha fracasado".