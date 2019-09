Vladimir Villegas al presidente Maduro: "En sus manos está que vayamos a una negociación en serio"

Vladimir Villegas Credito: GV

09-09-19.-El periodista Vladimir Villegas se refirió a la situación del país en torno a la falta de soluciones para resolver la crisis política en Venezuela e instó al Jefe de Estado a incorporar a todos los sectores de la sociedad al proceso de conversaciones para lograr una solución.



Por otro lado, lamentó la falta de avances en el proceso de diálogo que promueve el reino de Noruega.



En estos momentos, dijo, "no sabemos si eso se va a retomar o no, porque cada día surgen nuevos elementos para que esto se complique".

Planteó: "Si no es la iniciativa Oslo, ¿qué vamos hacer? ¿Qué nos espera? ¿Cuál va hacer el destino del país? y ¿hacia donde vamos?". Ante estás interrogantes, el también analista político destacó la importancia que tiene el presidente Nicolás Maduro para conseguir un acuerdo que permita alcanzar soluciones.



"En sus manos está que definitivamente vayamos a una negociación en serio", dijo el periodista.



Apuntó que existen varios temas que impactan en el desarrollo de las conversaciones. "Yo no estoy de acuerdo con las sanciones y sus efectos en contra del pueblo venezolano, tampoco estoy de acuerdo que por este u otros temas se pueda parar el diálogo", dijo.



"El Esequibo parte de un acuerdo nacional"



En opinión de Vladimir Villegas, la polémica en torno al Esequibo fue utilizada como un elemento político para paralizar el proceso de diálogo; sin embargo, abogó por convertir este punto en un acuerdo en común.



"Decir que por el Esequibo no se va a negociar... esto abre la puerta para que cualquier otro tema obstruya el diálogo", añadió.



Por último, instó al Jefe de Estado a incorporar a todos los sectores de la sociedad al proceso de conversaciones para conseguir una solución a los problemas del país.



"Lo que no se puede hacer es conseguir cualquier atajo para cerrarle el paso a cualquier negociación política", expresó el analista.