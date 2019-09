La ultraderecha neonazi alemana se alza como segunda fuerza en Brandenburgo y Sajonia

02-09-19.-La extrema derecha demostró este domingo su fuerza en el este alemán, colocando contra las cuerdas a los partidos de la gran coalición de Angela Merkel en las elecciones regionales celebradas en Brandeburgo y en Sajonia.En Sajonia, la CDU de la canciller alemana consiguió mantenerse como primer fuerza política, con algo más del 32 % de los votos. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), fue segundo con algo más del 27 % de las papeletas."¡Lo logramos! -exclamó tras conocer los resultados el ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, de la CDU- Hemos enviado el mensaje de que la gran mayoría de la gente en Sajonia quiere que este estado esté representado de una manera positiva, quiere conseguir cosas. Ha ganado el lado amable de Sajonia".La AfD triplica sus votos en SajoniaLo cierto es que la ultraderechista AfD ha disparado sus votos, obteniendo casi el triple de los que consiguió en 2014, con un discurso contra los refugiados y contra el cierre de las minas de carbón, en este land de la antigua RDA."¡Hoy es un día histórico! Nuestro joven partido, que sólo existe desde hace 6 años, ha sacudido con fuerza los altos muros del castillo de la CDU en Sajonia", afirmó Joerg Urban, el candidato ultraderechista."La AfD ha venido para quedarse. La política sin nosotros ya no será posible", dice Andreas KalbitzMientras tanto, en Brandeburgo, el land que rodea Berlín, el SPD salva los trastos. Pierde cinco puntos, pero logra imponerse con algo más del 26 % de los votos. La AfD consigue algo más del 23 % de las papeletas, duplicando sus resultados de 2014."La AfD ha venido para quedarse. La política sin nosotros ya no será posible", adviertió Andreas Kalbitz, que representa el ala más radical del partido.Los medios alemanes revelaron la semana pasada que Kalbitz participó en una marcha neonazi en Atenas y colgó una cruz gamada en un hotel, pero estas informaciones parece que no hicieron mella en los resultados.Die Linke retrocede y los Verdes siguen ganando terrenoEl partido Die Linke (La Izquierda), la formación que tras la reunificación capitalizó el llamado voto de protesta, pierde también 8 puntos en ambos Länder. Los Verdes, en cambio, confirmaron su ritmo ascendente, logrando un 10 % en Brandeburgo y un 8 % en Sajonia.Formar gobierno se anuncia complicado. En cualquier caso, el AfD no estará en los ejecutivos ni de Sajonia ni de Brandeburgo, porque en Alemania, ningún partido acepta negociar con la ultraderecha.