En Argentina reportan que el humo de los incendios de Brasil, Bolivia y Paraguay llegó a su territorio

24-08-19.-El Servicio Meteorológico Nacional trasandino reportó este suceso en el norte de su país, proveniente de las zonas afectadas de Paraguay, Brasil y Bolivia.



La situación generó confusión en la población local, ya que por esta zona se han registrado incendios locales, por lo que no se sabía de dónde provenía el humo. "En nuestro país, casi permanentemente hay incendios forestales. En este momento hay temporada de incendios en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Ahí tenemos incendios pero no están afectando a la población", dijo el subsecretario de Operaciones de Protección Civil del Ministerio de seguridad de Argentina, Daniel Russo, reseñó la agencia Emol.



Asimismo, se espera que este fin de semana ingrese la capa de humo más importante desde Brasil, aunque también se prevén lluvias en algunas de las regiones afectadas, las que podrían retrasar el avance del humo. Ante los problemas que el humo podría generar en la población, el director general de Vida Silvestre, Manuel Jaramillo, fue enfático. "Los problemas que pueda traer el humo son el menor de los problemas, dentro de los que podemos esperar de la pérdida de la Amazonia.



El humo puede afectar a las personas que tengan enfermedades respiratorias, pero es un humo no tóxico, no son productos químicos o altamente contaminantes. Lo que sí tiene este humo es dióxido de carbono, que se va a la atmósfera y contribuye al calentamiento global y a futuros incendios forestales", dijo a La Nación.



La propagación de estos incendios han alarmado a los expertos y a los Presidentes de los países cercanos a la Amazonía, como fue el caso del Mandatario trasandino, Mauricio Macri, quien esta semana dijo que su sistema de emergencia estaba "a disposición" de Brasil y Bolivia.