EEUU asegura que el entorno de Maduro frecuentemente busca negociar

Credito: Archivo

20-08-19.-Estados Unidos aseguró este lunes que figuras claves del entorno del presidente Nicolás Maduro, contactan frecuentemente para negociar la salida del mandatario, reseñó la agencia Efe.



Algunos medios internacionales revelaron un encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, con un emisario del Gobierno de los Estados Unidos.



La Casa Blanca y el Departamento de Estado evitaron corroborar directamente esas informaciones, pero un alto funcionario estadounidense dijo a EFE que “los miembros del círculo interno de Maduro en Venezuela han seguido contactando a responsables gubernamentales de Estados Unidos mediante varios métodos” este año.



En el mismo sentido, una fuente del Departamento de Estado indicó a EFE que Maduro “es profundamente consciente de que no puede confiar en su círculo de asesores”.



“En los últimos pocos meses, docenas de los que se supone que son los aliados más cercanos de Maduro han intentado contactar con Estados Unidos para negociar su salida (del poder). La cuestión de si Estados Unidos responde o no depende de las circunstancias específicas”, explicó la fuente, que pidió el anonimato.



Según el portal Axios, que cita a fuentes gubernamentales, los contactos con Cabello los ha coordinado el encargado de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone.



Uno de los predecesores de Claver-Carone en la Casa Blanca, Fernando Cutz, dijo este lunes a EFE que, según una de sus fuentes en el Departamento de Estado, Estados Unidos ha mantenido al menos dos contactos con Cabello en los últimos meses.



Cabello participó en persona en el primero de ellos, celebrado en Caracas en julio, mientras que también hubo “un segundo encuentro en Washington” recientemente, al que asistió un enviado del líder chavista, de acuerdo con la fuente consultada por Cutz.



Cabello está sujeto a sanciones estadounidenses y Washington le ha acusado de tener lazos con el narcotráfico, por lo que Cutz consideró “preocupantes” los informes sobre las conversaciones.



No está claro cuál es el objetivo de los contactos con Cabello, y hay quienes apuntan que la Casa Blanca podría estar intentando simplemente contribuir a una desestabilización en el entorno de Maduro, en el momento en que está paralizado el proceso de diálogo con la mediación de Noruega.