Víctor Álvarez: "No es la sociedad venezolana la que está polarizada sino las élites políticas que monopolizan la negociación en Barbados"

19-08-19.-El exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, aseguró este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter que no es la sociedad venezolana la que está polarizada, “sino las élites políticas que monopolizan negociación en Barbados"."Un Gobierno de coalición no es potable para políticos cuya prioridad es tomar el poder, así lo pierdan en próxima elección”, expresó.Indicó que "el venezolano de a pie necesita solución de largo plazo y no sola alternancia en el poder, plagada de intentos fallidos que no resuelva lo que tiene que resolver”.“No hay que dejarse engañar por la trampa populista, pero tampoco por la trampa neoliberal. Mientras los costos del ajuste lo paguen los más vulnerables, Venezuela seguirá dando bandazos entre uno y otro polo, sin poder estabilizarse económicamente ni recuperar su bienestar”, advirtió."No es la sociedad venezolana la que está polarizada, sino las élites políticas que monopolizan negociación en Barbados. Su estridencia los ensordece en su propia caja de resonancia y sus radares no detectan este nuevo clamor nacional que ya empieza a escucharse en las encuestas”, afirmó.Señaló que la “des-polarización que registran encuestas es tierra fértil para surgimiento de opciones políticas de centro, capaces de transformar nuevo sentir nacional en demanda política de cambio que interpele al liderazgo de los partidos que siguen apostando a la polarización excluyente”.“La ciudadanía consciente se está desplazando hacia el centro político, que es donde se puede construir el entendimiento nacional, el reencuentro y la reconciliación sin impunidad. Organizaciones políticas con visión podrán capitalizar electoralmente este nuevo clamor nacional“, añadió."La nueva tendencia hacia la despolarización expresa la enorme fatiga y hastío que sufre el país debido a la prolongación del conflicto entre las élites políticas. Pero ni los partidos de la coalición gobernante ni de la oposición registran esta obstinación de la población", aseguró“La gran tarea de los des-polarizados es organizarnos políticamente y movilizarnos electoralmente para convertirnos en una verdadera opción de triunfo, de solución política, constitucional, electoral y pacífica a la crisis, que es a lo que aspiramos la mayoría de venezolanos”, reiteró."En la Venezuela de 2019, el centro político es una respuesta a la polarización excluyente, por eso va más allá de la identificación ideológica. Es una zona de confluencia para el reconocimiento y la tolerancia, para el reencuentro y la reconciliación nacional, sin impunidad”, manifestó.“En esta noción del centro político confluyen marxistas-leninistas, neoliberales, maoistas, socialdemócratas, trotskystas, socialcristianos, ateos, evangélicos, feministas, LGTBI, empresarios y sindicalistas, romulistas, calderistas, carlosandresistas, chavistas y guadosistas”, destacó.“Cabemos todos aquellos que -creyendo en lo que creamos-, reconozcamos y respetemos el derecho y la libertad de las otras en creer y luchar por sus ideas y convicciones, sin que por ello se les discrimine, persiga ni mucho menos se le criminalice y encarcele”, aseveró.