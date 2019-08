Asamblea Nacional: “No vamos a sustituir el parlamento presencial por el virtual“

15-08-19.-La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Dennis Fernández, señaló este jueves durante una entrevista que “el quórum​​ no está en riesgo” y acotó que “no vamos a sustituir el parlamento presencial por el virtual“."El problema de Venezuela no viene dada por una elección de una Asamblea Nacional, el problema de Venezuela radica en una elección presidencial", expresó."No podemos hacer lo que un parlamentario pida, tenemos que oír a todos los parlamentarios. No hay necesidad de hacer un parlamento virtual porque hay que estar ahí y resistir", indicó."El quorum​​ no está en riesgo, nosotros no vamos a sustituir el Parlamento presencial por el virtual, hay propuestas pero las estamos perfeccionando, aseguró