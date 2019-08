Expertos creen que las negociaciones propiciadas por Noruega entraron en un punto muerto

En Noruega han reiterado deseo de continuar la mediación Credito: EU

Sectores vinculados a la oposición sostienen la idea de que el Gobierno "pateó la mesa de negociación" que se llevaba a cabo en Barbados. Afirman también que con la decisión de suspender el proceso el Ejecutivo solo busca "comprar más tiempo" hasta llegar a las pretendidas elecciones parlamentarias, propuesta adelantada por sus representantes.



Sin embargo, desde el anuncio de interrupción del presidente Nicolás Maduro, basado en la presunción de un apoyo de los negociadores de oposición a las presiones del "imperialismo", nadie más del entorno presidencial comenta sobre la posibilidad de una reanudación del diálogo.



"Ellos se comprometieron a ir a EEUU para exigir que el gobierno de Trump levantara todas las sanciones a Venezuela, se comprometieron en la mesa y estaban seguros que lo iban a lograr. Pero pasaron días, y en la tarde del jueves llegó la noticia de que no eran bienvenidos en Washington", expresó el presidente Maduro en su más reciente referencia sobre el tema.



Sin embargo, entre las más recientes opiniones sobre la suspensión del diálogo y por cuya reanudación se han pronunciado dirigentes de los partidos de oposición representados en la Asamblea Nacional, destaca la del dirigente nacional de Avanzada Progresista Ricardo Ríos, quien este martes aseguró a través de una declaración escrita, que al abandonar la mesa de negociaciones en Barbados, "lo que pateó Maduro fue la posibilidad de resolver la crisis venezolana usando los mecanismos que la democracia da para la resolución de conflictos"



"Maduro demostró que sus supuestos llamados al diálogo no pasan de ser meros simulacros. Sus admirados vietnamitas nunca se pararon de la mesa de diálogo, ni siquiera cuando (Richard) Nixon ordenó hacer retroceder a Vietnam a la Edad de Piedra. Maduro se escuda en la ratificación de sanciones del gobierno de Trump para escabullirse, débil y falaz argumentó el dirigente", dijo.



Por su parte el presidente de la Asociación Civil Centro Democracia, el analista político y director de Datanálisis, José Antonio Gil Yépez, aseguró en declaraciones ofrecidas a Unión Radio, que el oficialismo se fue de Barbados para comprar más tiempo ante la llegada de enero del 2020, una vez se cambie la directiva de la AN o hasta la fecha de las parlamentarias.



"Yo creo que el Gobierno se retiró de esa negociación porque lo que busca es llegar al 5 de enero de 2020 a ver qué pasa, si logra con algunos disidentes de la oposición (…) reunir un grupo suficientemente grande para conformar una directiva mixta de la AN y, de esa forma, obtener más tiempo hasta llegar a unas elecciones parlamentarias", expresó Gil Yépez.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 69 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (http://www.eluniversal.com/politica/48013/expertos-creen-que-la-negociacion-propiciadas-por-noruega-entraron-en-un-punto-muerto)