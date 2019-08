Cabello advirtió a los diputados de la AN que no se vayan de vacaciones. "Le vamos a hacer la vida imposible durante estos 30 días"

12-08-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) que no se vayan de vacaciones porque les harán la vida imposible durante estos 30 días del mes de agosto.Destacó que la ANC "sesionará cuando y donde quiera e indicó que no tienen que dar explicaciones a nadie".Que si vamos a eliminar la Asamblea Nacional, ¿cómo para qué? ¿Qué vamos a aplicar la ley a aquellos que violen nuestra Constitución? Claro que sí, eso no necesita nada extraordinario.Asimismo, "advirtió a la Asamblea Nacional no tomar vacaciones", en el periodo que corresponde desde este 15 de agosto.Desmintió las denuncias sobre una posible disolución del Parlamento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.El pasado domingo, Juan Guaidó, presidente de la AN, expuso este domingo que la ANC pretende disolver el Parlamento que él preside y adelantar las elecciones parlamentarias. A esto Cabello respondió que cómo la van a eliminar, si ya están eliminados. Advirtió que habrá justicia y que la ANC "debería existir para siempre"."Ahora se van de vacaciones, les digo una cosa: no se vayan de vacaciones porque le vamos a hacer la vida imposible durante estos 30 días que van a estar de vacaciones".Cabello aseguró durante la sesión de la ANC que "pronto habrán elecciones en el país"."¿Elecciones? Aquí va a haber elecciones prontico, más prontico que lo que ustedes creen"