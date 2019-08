(AUDIO) Maryclen Stelling: Retiro del gobierno del diálogo "es temporal"

12-08-19.-Maryclen Stelling, socióloga y analista de medios, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello –UCAB-, consideró durante una entrevista en Unión Radio que la suspensión del diálogo es temporal “porque yo no voy a negociar con alguien que está deseando que me hagan un bloqueo total a mis cuentas”.

Asimismo, precisó que dada la agudización de la confrontación política tras el retiro del gobierno del diálogo que se adelantaba en Barbados, la Asamblea Nacional Constituyente –ANC- podría convocar un adelanto de los comicios parlamentarios ya definidos para el 6 de diciembre de 2020. “La ANC se abocará a adelantar las parlamentarias y se habla también de convocar un posible referendo consultivo”.

Comentó que en la convocatoria para la tarde de este lunes en la ANC se podría comenzar a discutir ese adelanto del proceso electoral parlamentario lo que “sería atizar la confrontación política, yo no he oído que se disolverá la AN eso serían especulaciones, yo diría adelantar las elecciones”.

Opinó que es “legítima” la reacción del gobierno de abandonar la mesa de negociaciones, impulsada por Noruega, debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos –EEUU- “porque (el presidente Donald) Trump ha decretado un bloqueo global que nos afectará a todos ya tenemos otras experiencias.

“Creo que (el presidente de la Asamblea Nacional –AN- Juan) Guaidó de alguna manera demostró aprobación y ciertos sectores fracturados de la oposición también lo demostraron por un bloqueo que creo que es inhumando, que nadie podría apoyar”, argumentó.

Stelling considera que la suspensión del diálogo es temporal “porque yo no voy a negociar con alguien que está deseando que me hagan un bloqueo total a mis cuentas”.

►Pulse aquí para escuchar el audio