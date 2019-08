“El diálogo le servía a la oposición para agarrar oxigeno, no al Gobierno”, dice Diosdado Cabello

Diosdado Cabello Credito: Web

El Primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, aseguró este sábado que "el diálogo le servía a la oposición para ganar tiempo, para agarrar oxigeno, no al Gobierno, porque nosotros estamos gobernando, nosotros somos gobierno, tenemos al presidente, a la Fanb, y somos reconocidos por el mundo entero”.



Reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “es leal al pueblo venezolano y a su comandante en Jefe, Nicolás Maduro”, reseñó AVN



Durante la marcha efectuada en la plaza Catia de la ciudad de Caracas, Cabello señaló que la Fanb es un componente leal que “jamás se arrodillará al imperio norteamericano ni a sus títeres en el país”.



“La Fuerza Armada no le para a Juanito Alimaña, porque Juanito Alimaña es un delincuente. (...) La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la de Bolívar, la de Chávez tiene un Comandante en Jefe que se llama Nicolás Maduro”, apuntó.



Asimismo, aseguró que la oposición Venezolana siempre ha tratado de utilizar el diálogo para ganar tiempo y como un elemento de presión.



“El diálogo le servía a la oposición para ganar tiempo, para agarrar oxigeno, no al Gobierno, porque nosotros estamos gobernando, nosotros somos gobierno, tenemos al presidente, a la Fanb, y somos reconocidos por el mundo entero”, enfatizó.



Agregó: “Nos levantamos por dignidad, quedará por parte del presidente Nicolás Maduro cuando nos tendremos que sentar(…) No tenemos que rendir cuentas a ningún imperio de los resultados de ese dialogo”.



El presidente de la ANC, expresó que el robo de Citgo por parte de EEUU es una parte del pago que Donald Trump le está cobrando a la oposición venezolana.



“Eso es parte del pago que Trump le está cobrando a sus aliados aquí, eso es el pago”, recalcó.



Cabello cuestionó las declaraciones de la Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en las que indica que las nuevas sanciones de EE UU a Venezuela pueden tener un impacto severo en la población.



“Ahora la señora Bachelet dijo que las sanciones si afectaban a Venezuela, en cosas de días cambia ella su posición. Es la hipocresía, porque la ONU es un organismo que depende de EE UU, esa comisión de Derechos humanos de la cual EEUU no es dignataria”.

