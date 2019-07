Rafael Ramírez al Foro de Sao Paulo: El madurismo es la más grave traición al chavismo y el socialismo internacional

Rafael Ramírez Credito: Web

Caracas, 29 de julio de 2019.- El ex ministro de petróleo y presidente de Pdvsa durante el período de gobierno del presidente Hugo Chávez, Rafael Ramírez, alertó a los delegados de los partidos y organizaciones progresistas que asistieron al XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo sobre el grave daño que el gobierno de Nicolás maduro ha causado a los movimientos progresistas en América Latina y el mundo, por su desviación ideológica y política a las estrategias más rancias de la derecha.







Ramírez, con datos concretos, advierte a los dirigentes socialistas de la región sobre la grave traición que significa el madurismo, no solo al chavismo como proyecto político, sino a toda la izquierda latinoamericana e internacional, porque ahora los partidos de derecha toman el desastre madurista en Venezuela como herramienta de convicción para derrotar a los liderazgos populares.







De hecho, en su artículo de este domingo titulado “Al foro de Sao Paulo”, el dirigente político recuerda que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, conocida progresista y defensora de los procesos socialistas, suscribió el pasado 5 de julio un informe que asombró a la colectividad mundial. En él, la expresidenta de Chile “desenmascara la naturaleza violenta, autoritaria e intolerante del gobierno de maduro”.



29-07-19.-La radiografía plasmada en el documento, advierte Ramírez, da fe de la innumerable lista de violaciones a los DDHH y las políticas de miedo y terror que aplica maduro en contra de cualquiera que lo adverse.



Las catastróficas cifras de la FAO, son otra prueba más del desastre que vive Venezuela. Las banderas de lucha del socialismo que buscan erradicar la desigualdad, el hambre, la exclusión, la inseguridad, la hiperinflación y acceso a los más elementales servicios básicos de vida han sido barridos por maduro.



El dirigente chavista en el exilio señala que el movimiento popular en la región ha sido duramente golpeado por los fallecimientos de líderes, como los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, así como las salidas del poder de figuras como Rafael Correa, en Ecuador; Cristina Fernández de Kirchner en Argentina; Dilma Russeff y Lula Da Silva en Brasil; pero sin duda el mayor descalabro ha sido el desastre gubernamental de maduro en Venezuela.



“Ustedes compañer@s pueden ver y comparar dos realidades absolutamente distintas: el país bajo la conducción del Presidente Chávez, donde la economía, la soberanía, el vivir bien del pueblo, su entusiasmo, participación, los avances políticos y sociales, eran una esperanza para el mundo; y el país caótico bajo la conducción de maduro, donde la destrucción de la economía, el retroceso social, las carencias de todo tipo, la injusticia, la desmovilización del pueblo, la ausencia de libertades y el miedo que se ha instalado en la sociedad, deben dejarles la sensación de que se ha producido un retroceso en toda la línea”, apunta Ramírez.



El ex ministro y ex embajador ante las Naciones Unidas recuerda que su oposición es absolutamente chavista y su compromiso revolucionario lo induce a decir la verdad y desmontar el chantaje falso según el cual criticar a un gobierno que se dice revolucionario es darle municiones al enemigo, cuando, en el caso venezolano, esas municiones vienen desde el madurismo, con su atroz gestión gubernamental y su represión contra todos los sectores, la persecución política y el intento de destruir al chavismo verdadero, al que ataca e intenta destruir con especial saña.



“Todos los errores, desaciertos e inconsistencias de este gobierno, se lo adjudican al Presidente Chávez y maduro guarda silencio. Ni siquiera tienen la responsabilidad u honestidad de asumir que el problema es su gobierno, son sus decisiones, sus errores, en 7 años de poder absoluto, como nunca antes en el país. No le hablan con la verdad al pueblo, no son capaces de aceptar una crítica, siempre buscan una excusa, un culpable. Esto ni es revolución, ni es chavismo y mucho menos, socialismo”, insiste el dirigente.



Para Ramírez, todos los partidos progresistas, socialistas y organizaciones revolucionarias a escala internacional deben entender que maduro no dirige un gobierno revolucionario, sino un régimen de derecha tradicional, que está entregando los recursos de Venezuela a capitales foráneos y está, al mismo tiempo, destruyendo arteramente la obra de gobierno de Chávez y el impulso que la revolución bolivariana dio al socialismo en la región.



“Resulta difícil definir qué cosa es exactamente el madurismo, en que ha trastocado todo ésto: un gobierno autoritario, violento, con un programa económico de derecha, muy incapaz y entreguista, que sin embargo, usa una retórica de izquierda y manipula el sentimiento chavista, abusando del nombre y la imagen del Comandante Chávez, a conveniencia, como si fuese una franquicia. Para mantenerse en el poder, además de la violencia y represión, necesita algún tipo de sustento emocional entre el pueblo, y de allí la manipulación que hacen de sentimientos profundamente arraigados en el corazón de los humildes: la figura del Comandante Chávez y su épica”.



LA LEALTAD COMO VALOR FUNDAMENTAL



Por otra parte, el ex ministro Rafael Ramírez, uno de los hombres que mayor confianza mereció de parte del Comandante Hugo Chávez, sobre todo en los momentos más difíciles, como la tarea de recuperar a Pdvsa después del sabotaje petrolero, o enfrentar las múltiples agresiones y conspiraciones de las que el Presidente Chávez salió victorioso, recordó el natalicio del Comandante, este 28 de julio.



“No puedo estar en mi patria Comandante, no puedo estar allí en el Cuartel de la Montaña, pero te reitero el juramento que te hice en vida de trabajar con honestidad y sin descanso por alcanzar el país posible, el sueño colectivo, culminar tu obra, trabajar siempre por los derechos y anhelos de todo un pueblo, que esperanzado te siguió y te acompañó en todas las batallas detrás de las banderas del sueño de Bolívar”.