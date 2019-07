(VIDEO+FOTOS) Chavistas en Caracas salieron a la calle para apoyar el Foro de Sao Paulo

27 julio 2019 - Los seguidores del Gobierno de Nicolás Maduro marcharon en el oeste de Caracas, por la paz de los pueblos y en apoyo al Foro de Sao Paulo que se lleva a cabo en esa ciudad del 25 al 28 de julio.Sputnik estuvo en el lugar y los participantes manifestaron que este foro es una tribuna para denunciar las agresiones de gobiernos extranjeros contra la nación sudamericana."Vengo a apoyar el foro, me parece que es oportuno que todas estas personas de varias partes del mundo hayan venido a nuestro país a acompañarnos en esta lucha contra las sanciones y agresiones que nos impone Estados Unidos", indicó Leticia Martínez, de 45 años.Por su parte, Jorge Jinete, residente del sector Petare, estado Miranda (norte) aseguró que salió a las calles para luchar por la libertad de todos los pueblos."La lucha es por todos los pueblos de América Latina, por Colombia, por Ecuador que está sufriendo también, por Guatemala, por Brasil, por Argentina, por Chile y estoy listo para la batalla", acotó.Nelly Arias, de 67 años, portaba una foto del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), y dijo que cada vez que marcha la lleva consigo como una muestra de agradecimiento por el legado de la revolución que dejó en su país."Nuestro comandante Chávez nos dejó esta revolución, además apoyamos al Foro de Sao Paulo, esas personas nos quieren a nosotros, son extranjeros, pero nos apoyan y están en contra de una intervención a nuestra patria", indicó.Mientras, Juan Rodríguez, miembro de la Milicia Bolivariana (cuerpo compuesto por civiles y exmilitares), condenó las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra esa nación sudamericana."Estamos apoyando al Foro de Sao Paulo, aquí está la Milicia Bolivariana por la paz, contra todas las medidas coercitivas que está implementando los Estados Unidos en nuestro país, estamos en resistencia y venceremos", precisó."Estamos convocados en defensa de Venezuela, en defensa de los pueblos de Latinoamérica que están siendo asediados por el imperialismo, nuestro rol es esencial en la transformación de los procesos de nuestros países y en tratar de pensar en esa nueva sociedad y economía que permita una inclusión total", dijo Ayelén Beigbeder, responsable de Relaciones Internacionales de la Federación Juvenil Comunista (FEDE) de Argentina.Por su parte, Alison Bodine, miembro de la organización por la justicia social de Canadá Fire This Time, manifestó que a pesar de las sanciones Venezuela ha resistido a los bloqueos impuestos por gobiernos extranjeros."El Gobierno de Canadá y Estados Unidos están poniendo sanciones y bloqueos contra las personas aquí en Venezuela, pero la gente en Venezuela es tan fuerte y tiene coraje que están apoyando su Gobierno que fue elegido democráticamente", indicó a esta agencia.Christian Hurtado, miembro de la Juventud Rebelde de Colombia, condenó que el Gobierno de su país se preste a Estados Unidos para agredir a Venezuela."El Gobierno colombiano de una manera unilateral se está prestando para la aventura norteamericana en contra del pueblo venezolano, nos parece completamente absurdo, no lo respaldamos, por el contrario le hemos exigido al Gobierno nacional que atienda la crisis humanitaria que hay en Colombia", sostuvo.En el foro participan más de 700 representantes de movimientos y partidos políticos de izquierda de todo el mundo.El Foro de Sao Paulo, emblemática plataforma de partidos y movimientos políticos de la izquierda latinoamericana y caribeña, fue creado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil en 1990 con el objetivo de discutir las estrategias a seguir ante el avance del capitalismo en América Latina.