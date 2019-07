(VIDEO) López Obrador: No estoy de acuerdo con la reelección, nunca intentaría perpetuarme en el poder

25-07-19.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó durante una conferencia ante los medios de comunicación, que no está de acuerdo con una reelección en el poder.AMLO mostró una carta firmada por su persona, donde promete que no se perpetuará en la presidencia de México, ya que afirma que no es "un ambicioso vulgar"."Reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección, que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente tengo", aseveró.Aseguró que perpetuarse en el poder, iría en contra de la constitución y de sus principios, por lo cual no lo haría para mantenerse firme en sus criterios.