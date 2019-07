Cabello dice que el informe presentado a la ONU "lo hizo Elliot Abrams y Bachelet de manera irresponsable lo firmó"

Diosdado Cabello y Michelle Bachelet Credito: Archivo

08-07-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, manifestó este lunes su rechazo al informe presentado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado jueves.



“El Psuv rechaza absolutamente y en todas sus partes el informe presentado por Bachelet por la situación de DDHH en Venezuela, no solo hay una cantidad de cosas que no están debidamente probadas, sino que es imposible que se puedan probar porque no existen”, expuso Cabello durante unaa reunión del partido socialista celebrado en el estado Portuguesa.



“Bachelet ha emitido una opinión personal, cuestionada, muy inclinada hacia permitir o que se crea en el mundo que en Venezuela hay una violación de DDHH cuando no es así”, afirmó.



En este sentido, el también primer vicepresidente del Psuv convocó este sábado a una manifestación en rechazo al informe de la ONU, del cual Cabello atribuyó la autoría al encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams.



“Deben saber que ese informe no lo hace ella, ella lo que hace de manera irresponsable es firmarlo (…) ese informe es realizado, hecho, redactado por el imperialismo norteamericano y se lo ponen en su escritorio. Ese informe lo define un señor que se llama Elliot Abrams, es el que hace ese informe”, dijo.



Por otra parte, Cabello aprovechó la oportunidad para respaldar el proceso de negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, en Barbados.



“Todo el apoyo a Maduro por su insistencia casi que heroica de ir al diálogo, de establecer canales directos de comunicaciones entre los sectores opositores y el Gobierno bolivariano”, acotó.