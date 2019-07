Parlamento iraní: "Si EEUU nos ataca, a Israel solo le quedará media hora de existencia"

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Mojtaba Zonnour, declaró este lunes que su país destruiría a Israel "media hora después" de que EE.UU. lanzara un ataque en su contra.



"Si EE.UU. nos ataca, a Israel le quedará solo media hora de existencia", reiteró e hizo hincapié en que Irán dispone de un poder devastador, recoge la agencia Mehr.



En ese contexto, Zonnour destacó que las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la cancelación de una ofensiva contra Irán solo 10 minutos antes de su comienzo son un farol político. "Si [las autoridades estadounidenses] pensaran que su ataque sería exitoso, no lo cancelarían y [la ofensiva] definitivamente habría ocurrido", indicó, subrayando que Washington presuntamente pronosticaba el fracaso de su ataque.



El pasado miércoles, Trump dijo que si su país comienza una guerra contra Irán, el conflicto no durará mucho, si bien reiteró su deseo de evitar una confrontación militar entre ambas naciones. Asimismo, el mandatario estadounidense dijo que, "si algo sucediera", Washington se encuentra "en una posición muy fuerte", mientras que la República Islámica "se está echando a perder".



Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, respondió el pasado jueves al inquilino de la Casa Blanca a través de un tuit, en el que precisó que "quien comience la guerra no será el que la termine".



Las tensiones entre ambos países se han intensificado en las últimas semanas, después de que el pasado 19 de junio Irán derribara un dron estadounidense en aguas del estrecho de Ormuz, tras haber ingresado en su espacio aéreo. Posteriormente, Washington culpó a Teherán por los ataques sufridos por dos petroleros en el golfo de Omán, acusación que la nación persa negó categóricamente.