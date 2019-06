(AUDIO) Roy Daza afirma que Venezuela no está "atada" a ninguna decisión de la OEA

26-06-19.-El internacionalista e integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Psuv, Roy Daza, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que las reuniones de la Organización de los Estados Americanos -OEA- no tienen incidencia sobre el país.

"Venezuela no forma parte de la OEA, no estamos atados a ninguna de las decisiones que tomen ellos, ellos pueden tomar las decisiones que mejor les parezca, eso no nos afecta".

Asimiso, afirmó que la OEA ha "quebrado su institucionalidad y rompió la ley y orden de su reglamento».

