Marypili Hernández: “A la oposición no le interesa cambiar de gobierno y ha subestimado a Maduro”

Maripili Hernández Credito: Archivo

25-06-19.-La exministra de la Juventud, Marypili Hernández, señaló este martes que la oposición ha cometido demasiados errores para consolidar espacios de poder político y han subestimado al gobierno de Nicolás Maduro, reseñó el portal Sumarium.



“Lo que ha hecho que no haya habido otras opciones, en la Presidencia de la República, porque en otras aéreas si ha habido alternancia, es porque creo que ha existido muchos errores por parte de la oposición”, dijo durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda.



Asimismo, apuntó que llegó por accidente a la política: “Mi paso por la política fue transitorio. Ese no era mi objetivo y el tiempo que estuve fue bastante fuerte para mí, porque no sentía que era lo mío”.



Resaltó que hace tiempo dejó de militar en el PSUV porque “no estoy de acuerdo como se ha llevado adelante el partido”, sin embargo, sigue siendo “revolucionaria”.



“Yo no me puedo definir como oposición al gobierno de Maduro y tampoco me puedo definir como oposición de esa alternativa que ha surgido desde la Asamblea Nacional. Si la pregunta es si yo sigo siendo chavista y revolucionaria, la respuesta es sí. Yo sigo creyendo en todo el esfuerzo del presidente Chávez. Yo personalmente reivindico todo su trabajo y lo que hizo por Venezuela, aunque él tuvo aciertos y errores”, acotó.



Destacó que se sentiría identificada es “con alguien que vaya a favor de resolver la situación país, tratar de lograr una salida social a la gran cantidad de problemas que tenemos”.



De igual forma, aseveró que su relación con Chávez “fue muy hermosa y cercana”, mucho antes de que fuera presidente, sin embargo, indicó que “no me parece correcto hablar de esas cosas porque mi relación con él fue pura y hermosa que lo guardo muy íntimo”.



“Si alguien ha amado este país y ha tenido las ganas de hacer las cosas bien hechas es Hugo Chávez y siempre defenderé su trabajo”, agregó al tiempo que expresó que no “creo que mis afinidades políticas me haya dado algún tipo de beneficio en mi carrera”.



Hernández considera que hubo varios elementos para que Chávez dejara a Maduro en el poder: “Nicolás era un hombre que venía de ser 6 años canciller y tenía contactos con muchos presidentes de Latinoamérica”.



Además, afirmó que si pudiera entrevistar a Maduro empezaría preguntándole por el tema económico porque “entiendo que nuestro país tiene un bloqueo horrendo que no sirve de nada, además creo que se han cometido errores”.



“Si las sanciones no le hicieran nada a Venezuela, entonces ¿para qué las ponen? Ese argumento es ridículo. Eso le está haciendo daño al pueblo”, sostuvo.



A su juicio, hay sectores opositores que les conviene que ésta situación siga así: “A veces pienso que a la oposición no le interesa cambiar de gobierno. Pienso que esto no es un error sino una estrategia”.



En ese sentido, añadió que Nicolás Maduro “va a durar mucho tiempo más en el poder de lo que piensa la oposición, creo que lo han subestimado y el que crea que puede caer por la crisis económica está haciendo malos cálculo”.