Nayib Bukele rompe relaciones con el Frente Polisario y no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática

El Salvador ha decidido romper relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática tras un acuerdo alcanzado con Marruecos, según lo ha anunciado el nuevo presidente del país centroamericano, Nayib Bukele.

"Este día hemos decidido dar por terminadas nuestras relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática. Es decir, El Salvador rompe inmediatamente relaciones con ellos y al mismo tiempo hemos firmado un acuerdo de cooperación con Marruecos", afirmó Bukele este sábado durante una rueda de prensa en la Casa Presidencial, en la que ha explicado que la relación con los saharauis había "debilitado" los vínculos con Marruecos y "con todo el mundo árabe".

El jefe de Estado salvadoreño opina que la decisión de establecer relaciones con la República Árabe Saharaui "no tuvo sentido". "No sé por qué lo hicieron, me imagino que fue por cuestiones ideológicas y no por cuestiones reales o de diplomacia real", manifestó, agregando que El Salvador, "de alguna manera reconoció a una república que no existe, que no tiene ni territorio, ni personas y que es una república virtual".

Con su decisión de cortar estos lazos, el país centroamericano se está "abriendo a relaciones diplomáticas reales y duraderas con todo el mundo árabe y, en especial, con Marruecos", recalcó Bukele, subrayando que el "excelente" acuerdo con Rabat incluye "apoyo en muchas áreas, como en agricultura y salud, y beneficiará al crecimiento económico del país".

"Es la decisión correcta para El Salvador. Dejamos de reconocer a un país que no existe, estrechamos nuestros lazos con el Reino de Marruecos y abrimos las puertas del mundo árabe", resumió el mandatario al anunciar su decisión también en Twitter.

En 1989 El Salvador estableció relaciones diplomáticas con los saharauis, con quienes intercambió por primera vez embajadores en 2010.

Reacción del Frente Polisario

En un comunicado, el movimiento independentista saharaui Frente Polisario expresó su "gratitud al pueblo salvadoreño y al conjunto de sus fuerzas políticas por la solidaridad y el apoyo" a su país y a su "causa justa".

"Estas excelentes relaciones se mantendrán" y seguirán reforzándose, a pesar de la posición adoptada por el Gobierno de Bukele, "que esperamos sea pasajera, porque a los saharauis les asiste el derecho y la razón", reza el comunicado, que tacha a Marruecos de país ocupante y de "mal compañero de viaje", que basa su política en engaños y "falsas promesas".

El Sáhara Occidental, antigua colonia española, fue ocupada por Marruecos y Mauritania en 1975, pero Mauritania renunció a sus pretensiones territoriales en 1979, tras firmar un acuerdo de paz con el Frente Polisario.