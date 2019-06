Rafael Ramírez: "El Madurismo propinó una derrota histórica a la Revolución y una segunda muerte al Comandante Chávez"

Rafael Ramírez Credito: Archivo

Caracas, 11 de junio de 2019.- Para el ex ministro de petróleo Rafael Ramírez, el gobierno de Nicolás Maduro le ha propinado una "derrota histórica" al movimiento revolucionario, al chavismo y a la V República, al imponer una política alejada de los principios y el legado del Comandante Hugo Chávez.



A decir del ex ministro de Petróleo, el daño ocasionado por Maduro a la causa socialista y Bolivariana es tan profundo e indeterminado que puede considerarse como una segunda muerte del Comandante.



Por tanto, Ramírez asegura que el gobierno de Maduro no puede considerarse "progresista", tampoco una revolución liberadora, participativa, protagónica, obrera o popular. Para el político no es más que un gobierno represor donde no es posible disentir y el miedo es el instrumento que emplea para mantenerse en el poder.



En su más reciente artículo, el también ex presidente de Pdvsa hace un expreso llamado a los sectores progresistas a despertar y a darse cuenta de que el proyecto revolucionario corre el riesgo de sufrir una gravísima derrota, muy difícil de revertir, a menos que se recobre la conciencia política y se tomen las decisiones necesarias para enfrentar, con igual determinación, a Nicolás Maduro y a la ultraderecha violenta que pretende apoderarse de un país hecho despojos.



"Es inexcusable que algún revolucionario o bolivariano, y mucho menos que algún Chavista, civil o militar, apoye este desastre. Apoye este gobierno tiránico y anti popular ¿Qué cálculo político puede estar por encima de los principios e ideales? ¿Qué cálculo económico puede valer más que la soberanía del país y el bienestar del pueblo? ¿Cómo es posible que movimientos o partidos que se llaman revolucionarios, de izquierda, guarden silencio?", se pregunta.



Más adelante, reflexiona: "El llamado a la unidad, a la disciplina, conlleva a una pregunta inmediata: ¿la unidad boba? ¿la unidad para qué? ¿para seguir destruyendo el país y entregando la Patria? ¿Cuál disciplina es esa: la del silencio, la del miedo? ¿Acaso maduro es el dueño de este país? ¿Acaso esto es una monarquía, donde la familia real hace lo que le da la gana?".



El también ex presidente de PDVSA, vuelve a mostrar como evidencia los múltiples datos de la aguda crisis que aqueja a los venezolanos, y que justifican la necesidad de que los sectores progresistas del país se movilicen urgentemente para constituir una Junta Patriótica Cívico-Militar de Gobierno, que, con base en la Constitución aprobada por el pueblo e inspirada por el Presidente Chávez en 1999, nos conduzca a retomar el Plan de la Patria y sus objetivos históricos.



Para el dirigente chavista es urgente luchar junto al pueblo, por sus derechos, salir de la miseria, recuperar la soberanía económica, el petróleo, el oro, el trabajo y la solidaridad como valores fundamentales, la democracia participativa y protagónica y, sobre todo, recuperar las capacidades creadoras del pueblo, las posibilidades de futuro, del vivir bien, en las que se fundamenta el proyecto bolivariano.



"¿Que no queremos que la extrema derecha tome el poder? ¿Que nos invadan e intervengan? Nadie lo quiere y no lo permitiremos. Por ello mismo hay que salir de maduro urgentemente. Ha debilitado tanto la Patria, que la ha puesto en bandeja de plata para la extrema derecha y los intereses extranjeros. El gobierno ha demostrado su incapaz para dirigir el país y proteger al pueblo. No tiene ni las ideas claras, ni la mínima noción de la magnitud del problema que confrontamos, de los peligros que nos acechan, los inmensos desafíos que tenemos hacia el futuro".



Ramírez recuerda y documenta las diferentes manifestaciones del desplome del país: una economía en ruinas, mortalidad infantil llevada a extremos trágicos, millones de venezolanos que se ven forzados a huir de su patria, refugiados venezolanos desamparados que pululan en el extranjero, hambre que no se sacia con cajas de productos malos y semi vacías, al tiempo que rescata que uno de los objetivos primordiales del verdadero proyecto chavista fue la conquista de la dignidad para un pueblo que fue olvidado.



"Maduro podrá seguir ganando tiempo, negociando, entregando la patria y jugando al twitter, pero le ha propinado una derrota estratégica a Chávez y la revolución. El madurismo, esa extraña y frágil amalgama de personajes que no son, ni nunca han sido revolucionarios, ni chavistas; ese grupo variopinto de oportunistas, arribistas, empresarios, militares de derecha, resentidos en contra del Comandante Chávez, gente a la que él hizo a un lado en su momento, gente que incluso lo adversó abiertamente, quedará en el basurero de la historia como responsables de esta tragedia", vaticina.



"Sin embargo ese momento en que el Comandante Chávez, como indica la frase atribuida a Bolívar, pudo "… rasgar un instante la tiniebla, fulgurar apenas sobre el abismo, …" está allí en el corazón del pueblo humilde, hoy fuera de la Patria o nuevamente sepultado en las catacumbas. El campo Chavista, Bolivariano, revolucionario, debe recomponerse, reagruparse. Volver a Chávez, al pueblo, al socialismo, sin dobleces, sin excusas", conmina con urgencia Ramírez.