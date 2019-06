(VIDEO) Vladimir Villegas: "No podemos pasar de un modelo de pensamiento único, a un modelo de extorsión ideológico"

11-06-19.-El periodista Vladimir Villegas indicó durante su programa en Vladimir a la 1 por Globovisión, que independientemente de la ideología política que posea el venezolano, es importante que "se sustituya la descalificación política por el debate democrático". Asimismo, mencionó que no está de acuerdo con aquellas personas que acusan a otros por "no estar de acuerdo con su pensamiento político""No podemos pasar de un modelo de pensamiento único, a un modelo de pensamiento de extorsión ideológico por el hecho de no estar de acuerdo a todo lo que los demás planteen, debemos construir un país en donde quepan todos", declaró.Villegas, también hizo un llamado de atención a que este tipo de actitudes no sean "ni menospreciadas, ni calladas ni justificadas", sino que instó a que este tipo de reacciones deben desaparecer del escenario "político de Venezuela".Con respecto a las elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV) que se llevaron a cabo el pasado viernes, comentó que "fue una campaña electoral que tuvo un episodio desastroso", porqué si bien es cierto que ambas son planchas opositores, "una acuso a la otra de estar ligada al gobierno""Las elecciones de la UCV es el reflejo de lo mal que llevamos la política en Venezuela, el apelar a acusaciones y descalificaciones del adversario. El apelar a este tipo de campañas en lugar de debatir la propuesta y las ideas es un hecho lamentable", sostuvo.El analista político catalogó este acto como "peligroso" ya que esto ocurre en momento en el cual Venezuela enfrenta "una severa crisis y un momento donde las pasiones han estado encendidas producto del mismo".