Hugo Carvajal solicita a la AN que lo excluya del Bloque de la Patria y lo reconozca como diputado independiente

28-05-19.-El diputado de la Asamblea Nacional Hugo Carvajal (Monagas) anunció formalmente su separación del bloque del Gran Polo Patriótico, donde están representados los parlamentarios que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro.



En una carta dirigida a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), fechada el 17 de mayo y enviada desde España, el diputado aseveró que desde 2017 ya no está inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), organización por la cual fue electo en 2015.



Carvajal pidió a la junta directiva que se le reconozca como diputado independiente, pues “jamás imaginé que el proceso político con el que me identifiqué por años, en supuesta defensa de los intereses del pueblo, pasaría a manos de una cúpula psicópata que le ha dado la espalda al propio pueblo de Venezuela”.