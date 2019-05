Heinz Dieterich: “Es cuestión de tiempo” para que Maduro salga del poder y “terminará en el exilio”

Heinz Dieterich Credito: Web

24-05-19.-El sociólogo y analista político Heinz Dieterich señaló este viernes sobre Nicolás Maduro que “después del 30 se rompe la línea del mando, no puede confiar en nadie porque sabe que se está negociando su salida. Vamos a ver las fisuras en el aparato de inteligencia de control”, reseñó el portal Sumarium.



Asimismo, indicó en el programa “Al Punto y Seguimos” que Vladimir Padrino López “va a tener que determinar las condiciones y el momento en las cuales entrega a Maduro“.



“Es cuestión de tiempo, y el tiempo se define por el aumento de la presión internacional. Maduro va a tener que irse porque no hay ningún factor sólido de apoyo ni en la economía, ni en la población para que él siga”, aseveró.



Sostuvo que “el error de Nicolás Maduro fue prolongar un modelo económico político en crisis. Maduro en lugar de hacer las reformas del modelo económico que ya necesitaba y que Chávez no hizo, siguió mecánicamente el modelo con una narrativa que se volvió mentirosa, que era el socialismo“.



“Maduro demostró que no es capaz de conducir un Estado moderno en una situación compleja. Maduro va a terminar en un exilio que no va a hacer Cuba, podría ser Moscú“, apuntó.