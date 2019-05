Datanálisis: El 54% de la población no cree en la negociación política

Luis Vicente León Credito: GV

21-05-19.-El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que la mayoría de la población venezolana no cree en las negociaciones políticas, especificando que se trata de un 54%. Asimismo, comentó que el "acuerdo político", distinta a las negociaciones, "tiene un 56% de aprobación en la población".



León definió la situación en Venezuela "como un clásico conflicto de poderes", ahondando en que "la oposición tiene que luchar contra el tiempo y contra la desesperanza que se puede generar, pero el gobierno también tiene que luchar contra muchos otros monstruos", dijo en entrevista para el Circuito Onda.



Uno de los obstáculos que enfrenta el Gobierno, a criterio del presidente de Datanálisis, es la falta de "recursos", la desoxigenación e incapacidad de "gobernabilidad", aparte de un aislamiento "a nivel internacional".



Otro factor muy importante que mencionó y que desfavorece al Gobierno, es la confianza que no le está brindando al pueblo por medio de sus instituciones.



"Las palabras en política, la semántica es muy importante" consideró Luis Vicente León, quien también señaló que uno de los pasos fundamentales para solventar un problema es entenderlo, pues de lo contrario, "no hay forma de solucionarlo".