Freddy Gutierrez: No puedo creer en ese diálogo en Noruega, "parte de una base falsa”

Freddy Gutiérrez Trejo Credito: Archivo

17-05-19.-El abogado e internacionalista, Freddy Gutiérrez, calificó durante una entrevista en Unión Radio como positivo el posible acercamiento hacia un “diálogo en Noruega”, nación que actuará como mediador entre el gobierno y la oposición, sin embargo, aseguró que el mismo parte de una “base falsa”.



“No puedo creer en ese diálogo en Noruega, pese a que Noruega tiene una extensa experiencia en mediar, pero se parte de una base falsa por la división política que existe e intentar que las partes puedan llegar a un acuerdo, no es la realidad venezolana, la realidad venezolana es atípica”.



Gutiérrez sugirió a Noruega ofrecer un apoyo bajo la necesidad de hacer intercambio de conversaciones por “separado y no juntos”.



“El diálogo parte con los hechos, no con las palabras y cuando hay un gobierno que allana la inmunidad parlamentaria sin ninguna fórmula de juicio, a no resolver los problemas enormes problemas de las mujeres embarazadas, quien no ha sido capaz de cumplir con la ley, no puede querer el diálogo”.



El también miembro electo de la Asamblea General de la OEA como alto comisionado de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, constituyente (1999), aseveró que 90% de los venezolanos están consiente de la situación y que es víctima de la “tragedia” por la que atraviesa país y desea llegar a un entendimiento.