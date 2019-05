(VIDEO) Guaidó confirma que envió delegados a Noruega para diálogo con Maduro

16-05-19.-El presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó este jueves durante una rueda de prensa que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para abordar las bases de una posible negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro, si bien matizó que debe conducir a la salida del gobernante."Sí, hay unos enviados a Noruega y lo repito en este momento. Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", manifestó.Por el lado, agencias internacionales aseguran que por parte del gobierno fueron enviados Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, mientras que los delegados de la oposición son Gerardo Blyde, Fernando Martínez y Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional.