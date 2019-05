(AUDIO) Panel de Shirley Varnagy con Gonzalo Gómez, Javier Biardeau y Benigno Alarcón: polemizan sobre intentona golpista del 30-A y sus consecuencias

09-05-19.-La periodista Shirley Varnagy, en su programa Shirley Radio, por Onda Superestación, que en esta oportunidad tituló como "Diferentes Visiones de País", conversó con Gonzalo Gómez Freire, dirigente de Marea Socialista y cofundador del diario digital alternativo Aporrea, Javier Biardeau, sociólogo, y Benigno Alarcón, director de estudios políticos y de gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.



“Creo que estamos en un momento de estancamiento desde el punto de vista del conflicto y hay una escalada del mismo como consecuencia de las reacciones de cada lado”, expresó Alarcón.



Por otro lado, Gonzalo Gómez, dirigente de Marea Socialista, aseguró que la intentona de golpe de Estado fracasó pero que mostrò ciertas fisuras y deserciones en la estructura burocràtica. Que las acciones golpistas e intervencionistas de Guaidó y la oposición sòlo traen màs autoritarismo y represiòn. Asimismo criticó que Guaidò y la AN, con los recursos confiscados a Venezuela por USA, pagasen deuda corrupta de bonos al capital financiero, en vez de priorizar la "emergencia humanitaria" que tanto pregonan. Igualmente fustigó que se promueva la intervención extranjera.



Biardeau expresó que estábamos en una situación de "estancamiento destructivo" y le respondió a Alarcón, quien en su intervención descartó que a lo sucedido el 30 A se le pudiese llamar "golpe" y negó que hubiese polarización, basado en datos porcentuales de preferencias del electorado. Biardó insiste en el díálogo y en la consulta al pueblo, mediante referendo para ir a elecciones, como salida de ese estancamiento destructivo, para él existente.

Para Gómez, "los dos polos confiscan la organizaciòn de lostrabajadores y del pueblo, y hay que recuperar la oranización y la lucha autònoma, con independencia polìtica respecto a la burocracia y el capital". Hay que "construir nueva correlaciòn de fuerzas", afirmó. Agregó también su opinión de que "esto no es socialismo, ni nada que se le parezca; es un capitalismo brutal, lumpen y mafioso, y por lo tanto, es una crisis del capitalisno bajo una administracion burocràtica distinta a la de la burguesìa tradicional. Frente a estos polos las clase trabajadora debe luchar por sus propios objetivos y contra la amenaza intervencionista", destacó. Criticó que "a Guaidò solo le interesa el poder polìtico y los negocios" y por eso se cree "presidente" para pagar deuda con dinero del pueblo peto no se atreve a "decretar" un salario acorde a la canasta bàsica como dice la CRBV, porque eso no le gustarìa a la clase patronal que lo apoya. "Al final es còmplice del paquete", sentenció el dirigente de Marea Socialista.

► Pulse aquí para escuchar el audio