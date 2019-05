Gabriela Ramírez: "Si el pueblo tiene el poder, ¿cuál es el miedo a la consulta?"

07-05-19.-La exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, expresó este martes en una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, que debemos avanzar hacia una consulta del pueblo.“Que el pueblo libremente pueda reconstruir el poder político y recuperar las instituciones democráticas. Si el pueblo tiene el poder, ¿cuál es el miedo a la consulta?”, cuestionó.Asimismo indicó, que en Venezuela “estamos transitando los pasos de una dictadura africana”, igualmente agregó “Yo tengo mucha fe, porque un gobierno sin bases no se puede sostener en el tiempo”, reiteró que el poder no se hizo para “secuestrarse de manera eterna, el poder debe ser palpitante”."Cuando hablamos de traición, yo creo que los primeros traicionados fuimos los que apostamos por el proyecto Chavista" comentó la ex defensora del pueblo.