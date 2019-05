Arreaza: Podría ampliarse misión técnico-militar rusa en Venezuela

Apoyo militar ruso a Venezuela Credito: Agencias

Jorge Arreaza avisa de una posible ampliación de la misión de asistencia técnico-militar rusa en Venezuela y dice que su país se defenderá ante ataques de EE.UU.



“Hay una comisión presente, puede ampliarse, por supuesto que sí, que asistan más, y no solo en el ámbito militar”, ha manifestado este lunes en una rueda de prensa el jefe de la Diplomacia venezolana al ser preguntado sobre si llegará al país un nuevo grupo de especialistas militares de Rusia.



Más temprano este mismo lunes, Arreaza había mantenido un encuentro con su par ruso, Serguéi Lavrov, donde abordaron las hostilidades de Washington en contra de Caracas en los sectores militar y económico.



Tras afirmar que en Venezuela hay “grupos de especialistas de Rusia en distintos ámbitos”, el diplomático ha explicado que gran parte de los equipos militares que el país cuenta en su haber son de procedencia rusa y esto se debe a las políticas que las diferentes Administraciones estadounidenses impulsaron en contra de Caracas.



En este contexto, ha recordado que hasta 2001 los equipos militares de Venezuela eran “fundamentalmente norteamericanos”, pero luego EE.UU. empezó a bloquear a la Fuerza Armada venezolana, evitando que puedan importar partes y piezas de los equipos militares estadounidenses.



Arreaza ha advertido que los venezolanos no se quedarán con las manos cruzados y defenderán su soberanía e integridad territorial, en caso de que Estados Unidos opte por cumplir con su amenaza de una intervención militar para derrocar al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro y poner en su lugar a un ejecutivo títere de Washington.



“Si optasen por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional, que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército por poderoso que sea en el mundo”, ha precisado el canciller venezolano.



La carga intervencionista de EE.UU. sobre Venezuela se ha acrecentado en los últimos meses luego de que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) —de mayoría opositora y en desacato desde 2016— se haya auto proclamado mandatario “interino” del país con apoyo explícito de Washington.