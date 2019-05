Diosdado Cabello: Gracias a que no se ha metido preso a Guaidó están "saliendo otros traidores”

05-05-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió este domingo que “la justicia va a llegar” a los implicados en los hechos del 30 de abril, por lo que pidió a sus seguidores no desesperarse.



“Algunos decían por qué no meten preso a juanito alimaña (Juan Guaidó), por qué no lo hacen. No crean que es una acción temeraria. Gracias a eso pasa el 30 de abril y salen otros traidores, eso es bueno. La justicia va a llegar. No nos desesperemos”, dijo Cabello este domingo, 5 de mayo, durante una plenaria del Congreso Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



Destacó que “no se ha dicho casi nada” de lo que pasó el 30 de abril porque las investigaciones están en pleno proceso, sin embargo, acotó que “los muertos deben agregarse al expediente de Leopoldo López”.



“Venimos de vencer, de triunfar nuevamente ante un golpe de Estado dirigido por Estados Unidos con quienes desde aquí le hacen el juego”, manifestó al tiempo que apuntó que “vendrán situaciones quizás peores, pero esas situaciones requieren de más fuerza”.