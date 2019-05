AN rechaza y desconoce sentencia del TSJ contra el diputado Edgar Zambrano

Credito: AN

03-05-19.-La junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), rechazó la sentencia emitida este 2 de mayo, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra el diputado Edgar Zambrano, reseñó Unión Radio.



A través de un Comunicado, el Parlamento venezolano desconoció la decisión que tomó el TSJ por petición del Fiscal General de la República Tareck William Saab, de iniciar un procedimiento contra Zambrano por su “comisión flagrante de ocho delitos”.



Este jueves, la Sala Plena del TSJ informó que al diputado se le acusa de “Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado”, y de acuerdo al desacato de la AN, la sentencia será remitida a la directiva de la ANC.



De tal forma, el Poder Legislativo aseguró que está acción pretende “violar” la inmunidad parlamentaria de Zambrano y que según el ordenamiento jurídico de la AN, ningún diputado puede ser sometido a un “juicio penal o ser privado de libertad” sin que el TSJ declare la existencia de “méritos” para enjuiciarlo y que el parlamento “haya allanado su inmunidad “.



“En virtud del artículo 187, numeral 20 de la Constitución, le corresponde exclusivamente a este cuerpo legislativo calificar a sus miembros. No es, bajo ningún respecto, aceptable que la espuria e inexistente Asamblea Nacional Constituyente pueda decidir sobre el allanamiento de la inmunidad de ningún Diputado integrante de la Asamblea Nacional Legítima”, dice parte del comunicado.



En el documento, la junta directiva del Parlamento, reiteró que desconocen la sentencia del TSJ, por ser contraria a las disposiciones sobre el delito flagrante, la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de mérito, como lo establece la Constitución.