Director del Instituto Ron Paul: "Juan Guaidó es por ahora una especie de figura desdichada, pues "llama a las protestas masivas y nadie aparece"

Juan Guaidó Credito: Agencias

Tras el fallido intento de Juan Guaidó de derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, "ahora vale más muerto que vivo no solo para la CIA", sino también "para su propia gente de la oposición", advierte Daniel McAdams, director ejecutivo del Instituto que lleva el nombre de Ron Paul, el excongresista y excandidato presidencial que lo invitó este martes a su programa 'Liberty Report' para analizar la situación en Venezuela.



Paul, que dedicó su programa a los intentos fallidos de Guaidó de derrocar al Gobierno con ayuda de Washington, se mostró preocupado antes la posibilidad de que el país latinoamericano se vea sumido en una ola de violencia a gran escala en caso de alguna provocación. "Si hay una [operación de] bandera falsa o si matan a algún funcionario importante de cualquier lado, no se puede decir qué podría pasar", advirtió el político republicano.



En este sentido, McAdams señaló que el propio Guaidó, con su historial tras no haber podido movilizar la protesta contra el Gobierno de Maduro, podría ser el objetivo de este tipo de provocación.



El experto explica que el líder opositor "ha sido una especie de figura desdichada hasta ahora", en el sentido de que "llama a las protestas masivas y nadie aparece". "No creo que en este momento se dé cuenta de que, en realidad, ahora vale más muerto que vivo, no solo para la CIA, sino también para su propia gente de la oposición", alerta.



"Desesperación" de Guaidó



Sobre el anuncio realizado por Guaidó este martes sobre la "fase final" de la operación para derrocar el Gobierno, McAdams opinó que "parece una especie de desesperación", pues el opositor venezolano "se declaró presidente [interino] en enero y no pasó nada", y tampoco tuvo éxito en sus esfuerzos por atraer a los militares a su lado.



Por otro lado, Paul criticó a los funcionarios estadounidenses que apoyan enérgicamente a Guaidó y sus esfuerzos por tomar el poder en Venezuela mientras denuncian con indignación cosas como la supuesta intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016.



"¿En cuántos lugares hemos estado involucrados en los últimos 20-30-40-50 años? Quiero decir, ese es nuestro negocio. Está fortaleciendo nuestro imperio", aseguró el excongresista, que tachó de "grupo de payasos" a personas como el secretario de Estado, Mike Pompeo, o el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que llamaron a los soldados venezolanos a proteger la Constitución de su nación poniéndose del lado de Guaidó.



"No tienen la menor idea de cómo es la ley constitucional en nuestro país. ¿Y van a restaurar la ley constitucional en otros países? ¡Son solo clichés y sin sentido!", sentenció Paul.



La madrugada de este martes, el diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado 'presidente encargado' sacó con ayuda de un grupo de militares a Leopoldo López, que había sido condenado a 13 años de cárcel, de su arresto domiciliario. Guaidó apareció con López y un grupo de militares desertores en un video e hizo un llamado al pueblo y al Ejército a sumarse a un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



Tras los llamamientos de Guaidó, en diferentes zonas de Caracas se produjeron incidentes entre grupos opositores y las fuerzas del orden público.



Por su parte, el presidente venezolano pidió mantener "los nervios de acero" a través de su cuenta de Twitter, e informó que todos los comandantes del 'Comando Estratégico Operacional de la FANB', conocida como REDI, y de las 'Zonas de Defensa Integral' (ZODI) manifestaron su lealtad "al pueblo, a la Constitución y a la patria".



Igualmente, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que "la FANB se mantiene firme en defensa de la Constitución y sus autoridades legítimas" y que "todas las unidades militares" reportan normalidad".