Canciller de España desmiente a Pablo Iglesias sobre desconocimiento de Guaidó: “Carece de todo fundamento”

02-05-19.-El ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, declaró este jueves que desconoce “rotundamente” las afirmaciones realizadas recientemente por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en referencia a Juan Guaidó.



El dirigente izquierdista habría afirmado que una fuente del Ministerio de Exteriores español admitió en una conversación privada que habría sido “un error” reconocer al presidente del Parlamento venezolano, que asumió la presidencia interina del país suramericano el pasado 23 de enero.



“En cuanto a las hipotéticas conversaciones de no se sabe quién en el Ministerio de Asuntos Exteriores, de no se sabe quién con Podemos, debo desmentirlas rotundamente. No tengo ninguna constancia de que nadie en el Ministerio de Asuntos Exteriores haya hablado con nadie del partido político del señor Iglesias”, sostuvo el Canciller en declaraciones a EFE.



“Si quiere hacer referencia a presuntas conversaciones privadas, que no tire la piedra y esconda la mano y que diga quién protagonizó esas conversaciones, cuándo y cómo se produjeron porque yo las desconozco completamente y debo decir que carece de todo fundamento”, recalcó Borrel.



Más aún, el funcionario español consideró que lo más “grave” es que Iglesias “acusa al señor Guaidó de no querer convocar unas elecciones libres en Venezuela”, reseñó El Mundo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 292 veces.