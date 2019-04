Rusia urge buscar una salida democrática a la difícil situación que está viviendo Venezuela

El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemskiy Credito: Web

30-04-19.-El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemskiy, expresó su confianza en los venezolanos y dijo que como diplomático debe ser optimista, por lo que tiene "fe en que no haya una intervención militar" en el país.



Durante entrevista en Vladimir a la 1 por Globovisión, el representante de Vladimir Putin destacó la necesidad de "hacer un esfuerzo para encontrar una solución política" a la crisis que vive Venezuela, e insistió en que se necesita "buscar una salida democrática a la difícil situación que está viviendo el país".



Tras asegurar que no existe injerencia de Rusia en la gestión venezolana, restó importancia a la presencia militar en el país, argumentando que es la tercera vez que se realizan ejercicios, sin que ello represente -según su óptica- una intervención sobre las políticas del Estado.



Admitió que "Venezuela está viviendo una situación difícil", pero estimó que "los países que quieren ayudar deben hacerlo de manera civilizada" y "no usar la coyuntura para fines políticos egoístas".

Sostuvo que existe un "asunto de preocupación (en su Gobierno) porque venos un intento de: en primer lugar, quebrar la soberanía del país; en segundo, imponer intereses ajenos" y por último, porque en vez de una "solución política" se busque una "imposición forzosa".