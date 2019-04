Avior se mantiene en la lista de aerolíneas que no pueden volar a la Unión Europea por razones de seguridad

Credito: Archivo

18-04-19.-La Comisión Europea ha anunciado que la aerolínea venezolana Avior Airlines se mantiene en la lista de compañías aéreas que tienen prohibido volar a la Unión Europea por razones de seguridad.



La UE revisa periódicamente la lista de aerolíneas que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad aérea, razón por la que tienen prohibido volar en el espacio aéreo europeo un total de 120 compañías.



En la gran mayoría de los casos (114 aerolíneas de 16 países) se trata de una restricción impuesta por la falta de supervisión de las autoridades nacionales de aviación civil.



Del resto, Avior Airlines entre otras cinco compañías que no pueden volar por problemas en las propias empresas son: Iran Aseman Airlines (Irán), Iraqi Airways (Irak), Blue Wing Airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigeria) y Air Zimbabue (Zimbabue).



Ahora, las dudas por el control que cumplen las autoridades en República Dominicana y Bielorrusia han llevado a Bruselas a colocar bajo un control reforzado ambos casos, aunque no ha impedido por el momento que las aerolíneas que certifican continúen volando.



Uno de los principales cambios decididos en la última actualización benefician a las angoleñas TAAG Angola Airlines y Helu Malongo, que pueden volver a volar en la UE después de que sus operaciones fueran restringidas en noviembre de 2008.



Por el contrario, todas las aerolíneas de Moldavia salvo tres -Air Moldova, Fly One y Aerotranscargo- han sido incluidas en la lista de compañías que no pueden volar, porque las autoridades nacionales no están supervisando la seguridad de manera adecuada.