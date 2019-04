Rusia: la Duma aprueba ley que faculta al Gobierno desconectar al país de Internet

Carteles y cintas fueron puestos por manifestantes en la oficina de Roskomnadzor (Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones) en el centro de San Petersburgo, Rusia Credito: Reuters

19-04-19.- El proyecto de ley pasó en tercer debate y permite el control centralizado de Internet por parte del Estado para defenderse contra la intromisión extranjera. Entrará en vigor el 1 de noviembre de este año, reseñó el portal France 24.



La votación que se dio en la Duma Estatal, como se le llama a la Cámara Baja de la Federación Rusa, pasó su tercer y último debate este martes 16 de abril con 307 votos a favor y 68 en contra. La iniciativa legislativa garantiza la estabilidad del segmento ruso de Internet y su desconexión de la red mundial en caso de situaciones de crisis o ataques cibernéticos contra el país.



El Gobierno respaldó esta decisión de los legisladores rusos. La normativa prevé además el uso de la encriptación para agencias gubernamentales, gobiernos locales y empresas e instituciones municipales en su interacción electrónica, incluso con ciudadanos, individuos y organizaciones.



El proyecto de ley ha despertado críticas ante el temor de que pueda restringirse el acceso a Internet de manera similar que en China.



Uno de los senadores defensores del tema, Andréi Klishas, afirmó que no es posible precisar en el momento una lista exhaustiva de las amenazas que podría llevar a Rusia a desconectarse de la red mundial de Internet.



La ley propuesta describe que la red rusa ‘Runet’ debe ser capaz de garantizar una infraestructura independiente en caso de agresión del exterior o en el caso de una guerra cibernética.



El Gobierno ruso tendrá la autoridad para aprobar el procedimiento para instalar, operar y actualizar el equipo de comunicaciones de un operador de telecomunicaciones para contrarrestar las amenazas. Además, determinará los tipos de amenazas a la estabilidad, seguridad e integridad.



"La entrada en vigor de esta ley no afectará el uso de internet"



Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en marzo que el Kremlin no tiene intención de restringir las libertades de los internautas rusos con el proyecto de ley.



El presidente del Comité de Tecnología de la Información y Comunicación de la Duma, Leonid Levin, sostuvo hoy que, "desde el punto de vista de un usuario común, la entrada en vigor de esta ley no afectará el uso de Internet". Y agregó que la prestación de Internet no bloqueará algo que no está bloqueado hoy, sino para mejorar la calidad del servicio.



Los autores del proyecto de ley dijeron anteriormente que las medidas son necesarias para defender al país después de que Estados Unidos adoptóara lo que describieron como nuevas políticas agresivas de seguridad cibernética adoptadas en septiembre de 2018.



A fin de garantizar el correcto funcionamiento del segmento ruso una vez desconectado de la red mundial, el proyecto de ley introduce la posibilidad de realizar ejercicios de prueba y un test de seguridad para comprobar la viabilidad del internet ruso.



El proyecto de ley ahora debe ser aprobado por la Cámara Alta del Parlamento el próximo 22 de abril y luego por la Presidencia antes de convertirse en ley.