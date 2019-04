Informe de Max Blumenthal sobre la lista completa de conspiradores que asistieron a la reunión en Washington para las opciones militares contra Venezuela

Lejos del ojo público, el grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) organizó una reunión extraoficial de alto nivel para explorar las opciones militares de EE. UU. Contra Venezuela.

(La lista completa de los asistentes al evento privado del CSIS sobre las opciones militares de los Estados Unidos contra Venezuela aparece al final de este artículo).

El grupo de expertos con sede en Washington, DC, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) organizó una mesa redonda privada el 10 de abril llamada "Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela". Se proporcionó una lista de asistentes a The Grayzone y se confirmaron dos participantes. La reunión tuvo lugar. Sin embargo, se negaron a ofrecer más detalles.

Entre las aproximadamente 40 figuras invitadas al evento extraoficial para discutir la posible acción militar estadounidense contra Caracas, se encuentran algunos de los asesores más influyentes sobre la política de Venezuela del presidente Donald Trump. Incluían funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional, junto con el almirante Kurt Tidd, quien hasta hace poco era el comandante del SOUTHCOM de EE. UU.

Funcionarios de alto nivel de las embajadas de Colombia y Brasil, como el general colombiano Juan Pablo Amaya, así como representantes del gobierno de la sombra, del líder golpista venezolano Juan Guaido, también participaron en la reunión.

El 23 de enero, tras maniobras internas, los Estados Unidos iniciaron abiertamente un intento de golpe contra el gobierno electo de Venezuela al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el "presidente interino" del país.

Desde entonces, Venezuela ha sufrido una serie de provocaciones y una escalada constante de castigar con sanciones económicas. El presidente Nicolás Maduro ha acusado a los Estados Unidos de realizar ataques contra la planta hidroeléctrica Simón Bolívar en la represa del Guri, que han provocado apagones en todo el país celebrados abiertamente por altos funcionarios de Trump.

En una llamada realizada el 5 de marzo por los bromistas rusos que se hicieron pasar por el Presidente de la Federación Suiza, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, descartó la acción militar contra Venezuela, revelando que solo había hecho la amenaza para "poner nervioso al ejército venezolano".

Sin embargo, desde entonces, Guaidó no ha movilizado la ola de protesta nacional que la administración de Trump había anticipado, y el ejército venezolano ha demostrado una lealtad inquebrantable a Maduro. En Washington, el sentido de urgencia ha aumentado con cada día que pasa.

"Hablamos sobre opciones militares en Venezuela"

La reunión del CSIS sobre "Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela" sugiere que la administración Trump está explorando las opciones militares más seriamente que antes, posiblemente por frustración con el hecho de que cada otra arma en su arsenal no ha logrado derribar a Maduro.

El 10 de abril, obtuve una lista de registro con los nombres de los invitados a la reunión. Aparentemente, estaba fechado incorrectamente como el 20 de abril, pero había tenido lugar ese mismo día a las 3 de la tarde. Confirmé que la reunión había tenido lugar con Sarah Baumunk, investigadora asociada del Programa de las Américas del CSIS que estaba incluida como participante.

"Hablamos de militares ... uh ... opciones militares en Venezuela. Sin embargo, eso fue a principios de esta semana ", me dijo Baumunk, cuando The Grayzone le preguntó acerca de la reunión que se había incluido erróneamente para el 20 de abril. Cuando The Grayzone preguntó si el evento tuvo lugar el 10 de abril, Baumunk pareció ponerse nerviosa. "Lo siento, ¿por qué haces estas preguntas? ¿Puedo ayudarte? "Respondió ella.

Después de que volví a preguntar sobre la reunión, Baumunk interrumpió la conversación. "Lo siento, no me siento cómoda respondiendo estas preguntas", dijo ella antes de colgar. Grayzone recibió confirmación adicional de la reunión de parte de Santiago Herdoiza, investigador asociado de Hills & Company, que también fue incluido como asistente. "Lo siento, esa fue una reunión cerrada. Buenas noches ", comentó Herdoiza cuando le preguntamos por los detalles del evento.

Quién es quién en la lista de asesores golpistas en el gobierno de Trump

La lista de verificación de CSIS no solo confirma que la administración de Trump y sus asesores externos están considerando opciones para un asalto militar en Venezuela; también describe el elenco de personajes involucrados en la elaboración de la operación de cambio de régimen contra el país. Pocas de estas cifras son bien conocidas por el público, pero muchas han desempeñado un papel influyente en los planes de Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela. La lista completa de verificación se puede ver al final de este artículo. A continuación se muestran los perfiles de algunas de las figuras y organizaciones más notables que participan en la reunión privada. (Los nombres de los asistentes están en negrita).

Almirante Kurt Tidd, ex comandante del SOUTHCOM de los EEUU: Desde el 2015 al 18, Tidd fue el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de los EE. UU., Que supervisa las operaciones en América Central y del Sur. En octubre pasado, Tidd se quejó: "Mi cuenta de Twitter se compone de aproximadamente el 50 por ciento de las personas que me acusan de planificar y planear la invasión de Venezuela, y el otro 50 por ciento me implora que planifique la invasión de Venezuela". Dada su participación en la reunión del CSIS sobre el ataque a Venezuela, sus acusadores podrían haber tenido un punto. El 20 de febrero, el sucesor de Tidd, el almirante Craig Faller, amenazó al ejército de Venezuela e instó a que se volviera contra Maduro para apoyar el intento de golpe apoyado por Estados Unidos.

Embajador William Brownfield: Nombrado como embajador de Estados Unidos en Venezuela bajo George W. Bush, promovido a Secretario de Estado Adjunto para asuntos internacionales de Narcóticos y de la Ley por Barack Obama, y ​​ahora como asesor principal del CSIS, Brownfield ha estado en el centro de las operaciones de guerra psicológica contra Venezuela. Según McClatchy, Brownfield ayudó a diseñar un plan en 2017 para generar sospechas dentro del círculo íntimo de Maduro al sancionar a todos sus asesores claves, excepto uno: Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente que alguna vez fue visto por los EE. UU. como un rival potencial para Maduro. La idea era crear la sospecha de que Cabello era un activo de la CIA y "meterse con la ideología de Chávez".

Brownfield aconsejó al Consejo de Seguridad Nacional de Trump: "No solo le pegues a todos porque tú puedes. "Golpea justo a las personas adecuadas y luego, has que los demás simplemente se atemoricen y se pregunten cuándo será su turno de ser golpeados".

Mark Feierstein, un funcionario que trabajó en la NSC y que ahora trabaja como asociado principal en el CSIS, asistió a esa reunión del 10 de abril, esta envuelto en esta conspiración. Sin embargo, el plan se derrumbó tan pronto como EE. UU. sancionó a Cabello bajo la presión del senador Marco Rubio.

Fernando Cutz y Juan Cruz, ex funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional en el Grupo Cohen: Cutz colaboró ​​estrechamente con Brownfield en el plan para generar divisiones en el círculo íntimo de Maduro. Nacido en Brasil, Cutz es un oficial de servicio exterior de USAID que trabajó en la política cubana bajo Obama y entró al Trump NSC bajo la administración del ex director, el general H.R. McMaster. Cutz es reconocido por el Wall Street Journal por presentar a Trump su primera bandeja de opciones para desestabilizar a Venezuela, comenzando con "una huelga financiera en las exportaciones petroleras de Venezuela". El colega de Cutz en el Grupo Cohen, Juan Cruz, fue el ex director de América Latina de Trump. En marzo de 2018, Cruz se convirtió en el primer funcionario de Estados Unidos en llamar abiertamente a los militares venezolanos para que desobedezcan a Maduro e implementen un golpe de estado.

Pedro Burelli, BV Asesores: Burelli, un ex ejecutivo de JP Morgan y ex director de la compañía petrolera nacional PDVSA, supuestamente ayudó a pagar la factura de $ 52,000 para una serie de reuniones en México en 2010, donde Guaidó y sus asociados planearon derribar al entonces presidente Hugo Chávez, creando caos en la calle. En una entrevista con The Grayzone, Burelli llamó a las reuniones de México "una actividad legítima", aunque se negó a confirmar su participación. Hoy, no oculta su deseo de que Maduro sea destituido por la fuerza, y tuiteó imágenes del presidente panameño encarcelado, Manuel Noriega, y del asesinado líder libio, Muammar Ghadafi, para sugerir los resultados preferidos para el presidente de Venezuela.

Roger Noriega, American Enterprise Institute: un veterano de los escándalos de Irán-Contra y las operaciones para cambio de régimen de Haití a Cuba, donde planeó sabotear los esfuerzos de los EE. UU. para el acercamiento. Ha estado en el centro de los esfuerzos de Washington para imponer su voluntad en Venezuela. En noviembre pasado, Noriega recomendó que Trump designara al embajador Brownfield para dirigir los planes de contingencia para una invasión militar del país.

Carlos Vecchio y Francisco Márquez, la embajada de la sombra de Guaidó en Washington: Instalado como el embajador simbólico del régimen golpista de Guaidó en Washington DC, Vecchio actualmente no supervisa instalaciones consulares y no tiene autoridad diplomática. Es buscado en Venezuela por cargos de incendio y fue fotografiado posando con un joven que decapitó brutalmente a una mujer llamada Liliana Hergueta. Marquez está asociado con Vision Democratica, un grupo de presión basado en DC que emplea a otro miembro de la oposición venezolana que asistió a la reunión del CSIS sobre la fuerza militar, Carlos Figueroa.

Sergio Guzman, Bernardo Rico y Karin McFarland, USAID: La Agencia de los Estados Unidos para la Ayuda Internacional y el Desarrollo (USAID) ha sido la vanguardia de los intentos del gobierno de Trump por socavar al gobierno de Venezuela. Luego de incrementar sus actividades en Venezuela en 2007, USAID comenzó a contribuir entre $ 45-50 millones por año a los grupos políticos, de los medios de comunicación y de la sociedad civil de la oposición venezolana. El 23 de febrero, el director de USAID, Mark Green, presidió un intento deliberadamente provocativo de embestir con los envíos de ayuda en camión a través de la frontera colombo venezolana. El espectáculo intervencionista humanitario fue un fracaso, lo que resultó en que guarimberos de la oposición incendiaran los envíos de ayuda con cócteles molotov. (Green acusó falsamente a las fuerzas de Maduro de quemar la ayuda).

En febrero, USAID desplegó planes con un "Equipo Rojo ... para capacitar a trabajadores humanitarios como fuerzas especiales" capaces de "ejecutar una combinación de operaciones ofensivas, defensivas y de estabilidad en condiciones extremas. . "

Emiliana Duarte, Caracas Chronicles y asesora de Maria Corina Machado: el nombre de Duarte fue tachado de la lista de registro del CSIS, lo que indica que fue invitada a la reunión privada sobre opciones militares pero no asistió. Es redactora de Caracas Chronicles, una publicación líder en inglés que se hace eco de la línea política de la oposición de Venezuela. Duarte también ha contribuido con el New York Times, más recientemente en febrero, cuando argumentó que el intento de golpe apoyado por los Estados Unidos era, de hecho, "revolución muy normal de Venezuela". En ninguna parte de los escritos de Duarte ha reconocido que está trabajando como Asesora de María Corina Machado, una aliada cercana del senador Marco Rubio y una de las figuras más extremas de la oposición de Venezuela. En 2014, se filtró una serie de correos electrónicos que supuestamente revelaron el papel de Machado en un supuesto complot de asesinato. "Creo que es hora de reunir esfuerzos; "Haga las llamadas necesarias y obtenga financiamiento para aniquilar a Maduro y el resto se derrumbará", escribió Machado en un correo electrónico.

Santiago Herdoiza, Hills & Company: Si bien Herdoiza parece ocupar un puesto de bajo nivel, trabaja en una firma de estrategia internacional de alto poder fundada por ex funcionarios del gobierno de George W. Bush. La firma trabaja en nombre de clientes como Chevron, Boeing y Bechtel para "eliminar las barreras al acceso al mercado y la rentabilidad". En algunos casos, la firma dice que ha sido capaz de persuadir a los gobiernos para que reduzcan los aranceles y retiren la oposición a los acuerdos de libre comercio. A través de su participación en la reunión privada de CSIS, Hills & Company parece haber señalado que está dispuesta a considerar también el uso de la fuerza militar para abrir mercados para sus clientes.

David Smolansky, coordinador de la OEA para migrantes venezolanos: una vez que fue líder del Partido de Guaidó, Voluntad Popular, respaldado por Estados Unidos, Smolansky se refugió en Washington y comenzó a trabajar para el cambio de régimen en 2017. Tras el reconocimiento de Guaido en los Estados Unidos como "presidente interino", Smolansky fue nombrado por el presidente de la OEA, Luis Almagro, como coordinador de migrantes venezolanos. Si bien no se sabe qué consejo ofreció Smolansky en el CSIS con respecto a un asalto militar en su país, existe un consenso casi en Washington de que un ataque exacerbaría masivamente la crisis migratoria. Una guerra en Venezuela "se prolongaría, sería horrible, habría víctimas masivas", declaró en marzo Rebecca Chávez, miembro del Diálogo Interamericano, ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. (El jefe de Rebecca Chávez, Michael Shifter, participó en la reunión del CSIS, sobre el uso de la fuerza).

<TABLE width="" border=0 align="" cellpadding="2" cellspacing="2" bgcolor="#FFFFFF"><TR><TD><IMG src="/imagenes/2019/04/lista_de_conspiradores_a_reunion_en_washington.jpg" width="" border="0"></TD></TR></TABLE>

TABLE width="" border=0 align="" cellpadding="2" cellspacing="2" bgcolor="#FFFFFF"><TR><TD><IMG src="/imagenes/2019/04/lista_2_de_conspiradores_de_washington.jpg" width="" border="0"></TD></TR></TABLE>