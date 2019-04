Douglas Bravo propone una Constituyente Originaria

El ex guerrillero Douglas Bravo, entrevistado por el periodista Enrique Contreras Credito: Enrique Contreras

"Maduro y su gobierno han quedado reducidos a un equipo burocrático y sólo sirve a intereses extranjeros"

"La sustitución del régimen por otro, que verdaderamente responda a los intereses del pueblo, que respete las libertades públicas, democráticas y derechos humanos, sólo es posible a través de una constituyente originaria para darle cabida a un camino propio, donde el pueblo sea su protagonista".

(Enrique Contreras R. CNP: 5.983). "La salvación del país no es un simple cambio de gobierno, como lo quieren hacer ver los dirigentes de la derecha oposicionista, porque de lo que se trata es de generar una política que verdaderamente se identifique con nuestro pueblo, que le oiga, que sienta sus necesidades, que las resuelva y a la vez requerimos de un gobierno que genere radicalmente una política de soberanía e independencia, patriótico, nacionalista y profundamente democrático. Esa política ha estado ausente de los gobiernos que hemos tenido, tanto en el ayer como en el presente".

Tal afirmación corresponde a Douglas Bravo, quien fuera el comandante y jefe guerrillero del PRV/FALN y hoy uno de los principales impulsores del Tercer Camino, con quien converse en su residencia en Parque Central, acerca de la situación que en la actualidad vive el país.

Cómo analizas e interpretas la actual situación del gobierno de Maduro, preguntamos.

Douglas, sin vacilación alguna nos responde: " Cuando Chávez tomo el gobierno, le advertimos al país que era más de lo mismo, que sus políticas en nada se iba a diferenciar de los viejos gobiernos, tanto de AD como de Copei, y la llamada izquierda electorera que había acompañado a Caldera con el chiripero se nos vino encima y nos acuso que estábamos con la derecha, cuando realmente el que se rodeo de esa derecha fue el propio Chávez olvidándose incluso de la Agenda Bolivariana y para el colmo de los males deja a Maduro que termina de entregar el país a los grandes conglomerados del gran capital y cuyo régimen a sometido al país a una crisis económica de asombrosas proporciones, sin que el gobierno utilice los mecanismos de que dispone para conjugar la catástrofe y contener sus terribles efectos sociales, pues su ineptitud e incapacidad jamás se había visto en gobierno alguno.

Pero el gobierno asegura que tiene el apoyo mayoritario del pueblo venezolano.

El gobierno sabe perfectamente que se encuentra aislado del apoyo de masas y eso se lo a dicho el G2 cubano y Maduro sabe que perdió la calle, que sus altos funcionarios se esconden por temor a ser rechazados en sitios públicos, como también saben que el pueblo representa la única garantía que le puede dar estabilidad política al régimen y eso es inexistente y por otra parte cuenta para su defensa con los mismos recursos militares que preparan su salida. La orfandad y abandono social del gobierno es cada día más notoria. Hasta han perdido la imaginación y justifican su inoperancia con mentiras que el pueblo ya las conoce, es el caso para darte un ejemplo, de las fallas permanentes de energía eléctrica, se sabe que se debe a la falta de mantenimiento y al saqueo y robo millonario que le han hecho a esa institución y que por ser "chavistas" no hay nadie preso, ni nadie que responda con seriedad a la cris eléctrica que por cierto es más grave de lo que nosotros nos imaginamos.

¿Por qué se dice y se comenta que el gobierno esta entregado al gran capital trasnacional y la soberanía del país la han entregado a cambio de mantener el poder?

Tú Enrique, en tu condición de periodista y escritor más que nadie sabe que la entrega es sin medida de nuestros recursos naturales. Aquí, el único beneficiario de la política oficial es el imperio del gran capital, donde los accionistas chinos rusos, norteamericanos, ingleses, iraníes –entre otros- son los beneficiarios y para el colmo de los colmos cada día se fortalecen. Un ejemplo de ello y de lo que muchos han señalado es lo que están haciendo en nuestro Arco Minero, donde el 12.5% de nuestro territorio se encuentra en manos del emporio extranjero y allí están dejando un gran desierto, tal y como lo viene denunciando el dirigente ecologista Luis Velásquez, mientras el pueblo y la misma burguesía local son altamente perjudicados, de allí que el gobierno va quedando reducido a eso: a un equipo burocrático destinado a servir y de rodillas a los intereses exclusivos de el imperio del gran capital.

Por tus declaraciones ¿entonces para Tercer Camino, éste gobierno es de derecha, al igual que los anteriores?

Éste gobierno es de derecha, con tendencias incluso fascistas y por cierto ya no lo disimula, las masacres que les han hecho a nuestros originarios que el gobierno llama indios, son la expresión más reciente de ese fascismo, son asesinatos colectivos, porque nuestros originarios guardianes naturales de nuestro medio ambiente se han opuesto a la explotación de ese extractivismo irracional que los grandes conglomerados están haciendo en el Arco Minero, los pemones son los más recientes seres humanos en sufrir esas consecuencias y de paso, todavía recordamos el vil asesinato del cacique Sabino Romero en la Sierra de Perija y no hay que olvidar que incluso se ha regresado a la tortura, a la persecución de revolucionarios e incluso de su misma gente, a las desapariciones forzosas y la existencia de presos políticos.

Entonces, ¿no hay salida dentro de éste escenario?

Es evidente que no hay solución dentro del marco de la situación actual. No hay posibilidad de viraje con un gobierno cuya naturaleza de clase lo imposibilita para acometer cambios estructurales. Se corrompieron en el gobierno, saquearon la república y se la entregaron al capital trasnacional, hasta el punto que los gobiernos de Rusia y Estados Unidos, son los que están decidiendo que van a ser con Maduro y los militares de alta jerarquía que giran en el entorno del presidente, se reparten el país como si fuera una piñata y mientras se ponen de acuerdo, el país sigue hundiéndose por la ineptitud del mal citado gobierno bolivariano. No puede haber otra salida que un proceso insurreccional donde militares, civiles y las propias iglesias o lo que hemos dado en llamar una insurrección cívico-militar-religiosa abra el camino para esa Constituyente Originaria y evitar de esta manera que el gansterismo partidista se apropie nuevamente, como lo a hecho en anteriores oportunidades y frustren nuevamente las aspiraciones de cambio del pueblo venezolano. Termino diciendo el legendario guerrillero Douglas Bravo.