Presidente Maduro afirmó que “grupo terrorista” pretendía atacar hospitales y estaciones del Metro

El presidente de la República, Nicolás Maduro ratificó la captura del abogado, Roberto Marrero y su escolta, Luis Alberto Páez Salazar, a quienes acusó de liderar un supuesto grupo que pretendía generar caos en el país.



En su discurso, el mandatario aseguró: “Hoy la Fiscalía General y los tribunales, luego de una investigación durante semanas, dieron la orden de captura de un grupo de terroristas que ha sido capturado con armas y dinero; quienes estaban conspirando para traer mercenarios de Colombia y centroamérica para atacar al país desde adentro”.



El jefe de Estado advirtió que los implicados tenían previsto “atacar” varias instituciones como hospitales, estaciones del metro, cuarteles militares, entre otros.



“Que quede claro, al gobierno no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel. Eso no es política lo que ellos hacen, simplemente terrorismo”, expresó.



En este orden de ideas, Maduro denunció nuevos ataques electromagnéticos a líneas de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



“Los días lunes, martes y miércoles tuvimos ataques eléctricos hacia el occidente del país. Debe saber el pueblo que estamos en pleno combate. Restablecimos el cuerpo eléctrico del país hace una semana, pero los últimos días recibimos ataques electromagnéticos en las líneas de transmisión”, expresó.



En este sentido, aseveró que los sabotajes y ataques al SEN “continúa”, no obstante, manifestó su compromiso de “garantizar el servicio eléctrico” a todo el país.

