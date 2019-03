Zulia: Expulsan a tres diputados de la fracción del Psuv en el Consejo Legislativo

Ángela Fernández, presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez) Credito: Panorama

19-03-19.-La presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Ángela Fernández anunció este lunes 18 de marzo la “expulsión” de los legisladores Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



Dijo que sus posiciones han sido “muy individuales, no es la posición del Clez”.

“Somos 12 diputados de la fracción del Psuv coherentes con el proceso revolucionario y apoyamos las decisiones del presidente Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro y seguimos sus líneas”, señaló Fernández.



“Están sancionados. Ya ellos le dijeron automáticamente al pueblo zuliano que no están con el Psuv, están suspendidos de la fracción. Seguirán siendo legisladores, pero no pueden hablar por el Psuv”, recalcó a la salida de la reunión semanal con los cuerpos de seguridad en el Palacio de Gobierno. .



“Ellos decidieron tomar otro rumbo, otro camino político. Son unos traidores porque hace 20 días ellos firmaron con nosotros un acuerdo de apoyo al presidente Maduro”, expresó la presidenta del Parlamento regional, a quien le pareció extraño “el cambio brusco” de sus colegas diputados.



Por otro lado, Edgar Mujica, jefe de la fracción de la tolda roja, calificó de “vergonzosa y cobarde” la actitud de los legisladores que solicitaron la destitución del ministro para la Electricidad, Luis Motta Domínguez, por lo que están “suspendidos” de la representación del partido.



El secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, como jefe político del Psuv en el Zulia, también fijó posición al respecto en la rueda de prensa semanal en el Palacio de Gobierno.



Afirmó que Eduardo Labrador se “autoexcluyó del proceso revolucionario y hoy está acompañando a Guaidó”.



“Él no está en las filas del Psuv, por donde resultó electo, porque así lo decidió. Nosotros seguimos en la lucha acompañando al proceso revolucionario. Yo como él entregaría el cargo (...)”.



Cabello también recordó lo mismo que Ángela Fernández al señalar que Labrador, hace unas semanas atrás, firmó un acuerdo del respaldo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro con firma y huella “y ahora se enteró que Maduro es malo, ¿cuando se enteró?, se preguntó. Hay gente que los dólares los afloja y duro”, afirmó.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Expulsan-a-tres-legisladores-de-la-fraccion-del-Psuv-en-el-Consejo-Legislativo--20190318-0069.html)